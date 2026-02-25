Litasco заплаши България с арбитраж заради иззетия контрол върху рафинерията в Бургас

Базираното в Швейцария звено на поставената под санкции от САЩ и Великобритания руска компания "Лукойл" Litasco съобщи, че готви арбитражен иск срещу решението на държавата да поеме контрола върху рафинерията в Бургас. Според компанията е нарушено споразумение за взаимна защита на инвестициите между България и Швейцария, както и Договорът за Енергийната харта.

В съобщение Litasco посочва, че на 19 февруари се е обърнало до властите в България във връзка с исканията си и ако няма "приятелско решение", ще се обърне към арбитражен съд. Компанията отбелязва, че мерките, които е предприела държавата, са по същество "незаконно отчуждаване на инвестициите без обезщетение" и ще използва всички правни средства за защита.

Компаниите на Litasco у нас бяха поставени под управлението на особен управител (Румен Спецов), след като руската компания майка "Лукойл" беше поставена под санкции от САЩ. Те заплашваха да бъде спряна изцяло работата на дружествата у нас. В лицето на Спецов държавата управлява рафинерията, която е единствената в България, като приходите от дейността се събират в специална сметка. Средствата ще бъдат предадени на руската компания, когато санкциите бъдат премахнати.

Спецов беше назначен като особен управител на 17 ноември по силата на промени в законодателството, приети малко по-рано. Те позволяват временен контрол (за срок от шест месеца с възможност за удължаване) на активите на руската компания, когато е застрашена националната сигурност. Под контрола на държавата е не само рафинерията, но и всички останали дружества на Litasco у нас. Концесията на терминала "Росенец" пък беше прекратена. Според базираната в Швейцария компания това е довело до значителни загуби за групата.

На 18 февруари, или ден преди Litasco да се обърне към правителството, Румен Спецов беше изслушан в комисията по икономика в Народното събрание. Той обясни, че първите седмици са били предизвикателни, но работата в рафинерията се е нормализирала и дори има реализирана печалба. Тя не може да бъде изплатена заради санкциите.

Спецов каза още, че е прекратена практиката с посредниците - макар и част от една група, рафинерията в Бургас е купувала петрола на "Лукойл" чрез Litasco, за което е плащала комисиони в размер на 4 млн. долара месечно.

Работата на "Нефтохим Бургас" е под постоянното наблюдение на САЩ и се проверява всяка една трансакция, допълни още Румен Спецов.