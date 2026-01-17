Петролни находища, рафинерии и бензиностанции - международните активи на „Лукойл“

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи най-големите руски енергийни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции заради войната в Украйна.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ вчера удължи лиценза за продажба на чуждестранни активи на руския петролен гигант „Лукойл“ до 28 февруари. Активите, оценявани на около 22 млрд. долара, включват петролни находища, рафинерии и мрежа от бензиностанции, и са предизвикали сериозен интерес, но отделните сделки ще изискват одобрение от САЩ.

Ройтерс описва международните активи на „Лукойл“ и потенциалните им купувачи.

Евентуални купувачи

Сред потенциалните купувачи на глобалните активи на компанията са американската инвестиционна група Carlyle Group – състояща се от петролния гигант Chevron и Quantum Capital Group, както и конгломератът International Holding Company - IHC от Абу Даби.

Интерес проявяват също американската петролна компания Exxon Mobil, унгарската MOL и саудитската компания Midad Energy.

Министерството на финансите на САЩ вече отхвърли две предложения – на швейцарския търговец на суровини Gunvor и американската банка Xtellus Partners, подчертавайки геополитическите пречки, свързани с потенциално придобиване на активите от тях.

Добив и производство - Близък изток

Най-големият актив в чучжбина на „Лукойл“ е делът от 75 на сто в петролното находище „Западна Курна 2“ в Ирак - едно от най-големите петролни находища в света, където компанията обяви извънредно положение, след като Багдад спря плащанията. До момента добивът от находището остава стабилен – между 465 хил. и 480 хил. барела дневно, но правителството на Ирак одобри планове за национализация на дейността на компанията, за да се предотвратят бъдещи прекъсвания на производството. Според плана държавната петролна компания Basra Oil Company - BOC ще поеме управлението на активите на „Лукойл“ за 12 месеца. Руската компания също така притежава дял от 60 на сто от Блок 10, включващо находището „Ериду“ в Южeн Ирак, западно от Басра.

В Египет компанията държи 50 на сто от петролното находище „Западна Еш Ел Малаха“ (West Esh El Mallaha – WEEM), разработвано съвместно с египетската държавна петролна компания Tharwa Petroleum. Руският енергиен гигант притежава и 24 на сто дял в египетското нефтено находище „Мелеиха“, като останалата част е собственост на италианската енергийна компания Eni. В Абу Даби компанията притежава 10 на сто от газовото находище „Гаша“, управлявано от държавната корпорация на ОАЕ Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC.

Централна Азия

В Централна Азия „Лукойл“ притежава 13,5 на сто дял в находищата „Карачаганак“ и 5 на сто от „Тенгиз“ в Казахстан. Тези големи казахстански петролни и газови проекти биват управлявани от западни петролни компании.

Компанията притежава също 12,5 на сто дял в Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), който изнася петрол от Казахстан до Черно море.

Не е необходимо обаче „Лукойл“ да продава тези активи, тъй като Министерството на финансите на САЩ е разрешило сделки, включващи „Карачаганак“, „Тенгиз“ и Каспийския тръбопроводен консорциум.

Руската компания притежава близо 20 на сто от газовото находище „Шах Дениз“, управлявано от британската BP в азербайджанската част на Каспийско море. Компанията управлява находището „Югозападен Гисар“ в Узбекистан и държи 90 на сто дял в разработването на находищата „Кандим“ близо до границата с Туркменистан.

Африка и Латинска Америка

„Лукойл“ притежава 38 на сто дял в блока „Дийпуотър Тано Кейп Трий Пойнтс“, който включва разработването на петролното находище „Пекан“ край западното крайбрежие на Гана.

Компанията също така притежава 25 на сто дял в управлявания от Eni газов блок „Марин XII“ край бреговете на Конго и 18 на сто в управлявания от Chevron офшорен нефтен блок OML140 край бреговете на Нигерия.

В Мексико компанията си партнира с Eni в няколко офшорни блока и притежава 50 на сто дял от офшорния петролен блок „Аматитлан“, управляван от мексиканската петролна компания Petrolera de Amatitlan SAPI de CV, която е и оператор на находището.

Активи в рафинерии

В България „Лукойл“ притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД с капацитет 190 хил. барела дневно - най-голямата на Балканите. На 14 ноември българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на дружествата на „Лукойл“ в страната, който ще наблюдава работата на рафинерията в Бургас.

Министерството на финансите на САЩ разреши операциите за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на „Лукойл“ извън Русия до 29 април 2026 г., в това число и някои дейности в България, припомня Ройтерс.

В Румъния „Лукойл“ притежава рафинерията Petrotel с капацитет 48 600 барела дневно - третата по големина в страната, както и около 300 бензиностанции. Три компании са се интересували от закупуване на румънските активи на компанията, съобщиха официални лица през ноември, без да дават подробности.

Руската компания има и права за офшорни проучвания в териториалните води на Румъния в Черно море.

В Нидерландия „Лукойл“ притежава 45 на сто в рафинерията Zeeland с капацитет 180 хил. барела дневно, управлявана от съвместно предприятие с френската TotalEnergies.

Търговия на дребно с горива

На 4 декември Министерството на финансите на САЩ удължи крайния срок за сделки с бензиностанциите на „Лукойл“ извън Русия до 29 април тази година.

Въпреки това, финландската верига бензиностанции Teboil, собственост на петролния гигант, подаде заявление за „преструктуриране“ на 21 ноември и заяви, че очаква руският собственик да продаде веригата, която притежава около 430 бензиностанции, или около една пета от общия брой в страната.

На 2 декември Румъния одобри законови изменения, които ѝ позволяват да поеме контрол над активите на „Лукойл“ в страната, включително над 300 бензиностанции.

„Лукойл“ е и един от „водещите търговци на дребно на горива“ в Молдова. Правителството води преговори за закупуване на съоръжението на „Лукойл“ за зареждане на самолети с гориво на международното летище в Кишинев.

В САЩ има и около 200 бензиностанции с марката „Лукойл“, една от които в Ню Йорк беше посетена от руския президент Владимир Путин през 2003 г.

Търговска дейност

Що се отнася до търговската дейност на „Лукойл“, дъщерното му дружество Litasco, което някога обработваше около 4 на сто от световната търговия с петрол, също попада под санкциите на САЩ. Litasco е освободила голяма част от персонала си в Женева и Хюстън, а служителите ѝ в Дубай са получили предизвестие, че ще останат на работа до февруари.

(БТА)