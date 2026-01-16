Европейските индекси са в отстъпление, златото и среброто поевтиняха

Търговията на европейските фондови борси приключи с понижения на основните индекси в петък, докато инвеститорите продължават да следят геополитическите новини, предаде CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 записа спад от 0,1% при разнопосочни движения в различните сектори.

Измерителят получи подкрепа от акциите на компаниите за полупроводници в четвъртък на фона на положителните резултати на TSMC, като някои от тях продължиха да поскъпват и в петък. Книжата на нидерландския производител на оборудване на полупроводници ASML достигнаха 52-седмичен връх, като в края на търговията в петък отбелязаха ръст от 1,6%.

Френският индекс CAC 40 се понижи с 0,65%, британският FTSE 100 спадна с 0,04%, а германският DAX заличи 0,22 на сто.

Само няколко дни след като съдия от Окръжния съд на американския окръг Колумбия даде зелена светлина на датската енергийна компания Orsted да възобнови работата по почти завършения си проект за изграждане на офшорния вятърен парк Revolution Wind край бреговете на Роуд Айлънд, норвежката Equinor получи разрешение от същия окръг да възобнови работата по проекта си Empire Wind. Администрацията на Тръмп спря пет големи проекта за офшорни вятърни паркове в края на миналата година. Цената на акциите на Equinor се повиши с 2% в петък.

Късно в четвъртък в Гренландия пристигнаха европейски войски, преди посещението на американски представители в Дания в петък за преговори с датски депутати. Срещата в Белия дом в сряда относно бъдещето на датската територия приключи без дипломатически пробив, въпреки че САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение да продължат преговорите.

Енергийните пазари са нестабилни напоследък, тъй като инвеститорите преценяват жестокото потушаване на гражданските вълнения в богатия на петрол Иран и реакцията на Вашингтон, която включва възможни мита върху търговските партньори на Техеран. Фючърсите на петролния сорт Брент с доставка през март поскъпнаха с 1,1% до 64,44 долара за барел.

Среброто и златото поскъпват напоследък, докато инвеститорите търсят по-сигурни инвестиции на фона на опасенията за независимостта на Федералния резерв. В петък обаче фючърсите, свързани с ценните метали, с доставка март и февруари, отбелязаха спад съответно с 3,7% и 0,46%.