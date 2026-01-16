Близо 60 на сто от левовете вече са изтеглени от обращение

Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени към днешна дата (16 януари 2026 г.), става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ).

Към 16 януари общият обем на българските левове в наличнопарично обращение възлиза на 13 млрд. лева. Това представлява около 58% изтегляне на наличнопаричното обращение в левове спрямо началото на 2025 г., посочват от банката.

Седмица по-рано (към 9 януари) тези стойности бяха съответно 16,1 млрд. лева в обращение, или 48% изтеглено обращение в лева.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 4,3 млрд. евро. Преди седмица тази стойност беше над 3,1 млрд. евро.

Организация на обмяната

Касите на БНБ, както и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД, ще продължат да работят извънредно и в съботните дни, като ще извършват обмяна на левове в евро на 17, 24 и 31 януари 2026 г., припомнят от банката.

Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни този месец. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на сайта на Асоциацията на банките в България, както и на интернет страниците на съответните банки.

През първите шест месеца на 2026 г. кредитните институции извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 хил. лв. се изисква предварителна заявка с минимален срок от три работни дни.

Без такси се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро. Уеднаквено е третирането на клиенти на съответната банка и на лица, които не са нейни клиенти.

Идентификацията се извършва с лична карта, като декларация за произход на средствата се изисква единствено при обмяна на сума, равна или надвишаваща 5 хил. евро.