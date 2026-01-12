IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Русия измисли нова тактика, с която ще опита да върне танковете на бойното поле

Украинското военно разузнаване показа отломки от "Геран - 5", който планира да модифицира за въздушни боеве

08:30 | 12.01.26 г. 4
Снимка: Bloomberg LP
В последната година настъплението на руската армия се забави съществено и една от причините е, че се разчита на пробиви с малки щурмови групи, а добре познатата тактика с атаки с големи колони тежка бронирана техника стана неизползваема заради дроновете. Forbes обаче анализира коментари от руското Министерство на отбраната и посочва, че явно има нов план, който да върне танковете на бойното поле.

Той предвижда използването на два танка с подкрепление от разузнавателни дронове. Първият опитва да напредне към позициите на врага, а вторият го "прикрива", като ги обстрелва. Дроновете подават коригираща информация за изстрелите. Двата танка често сменят позициите си, за да не остават дълго време неподвижни и да привлекат огъня на украинците.

Според военните анализатори тази тактика може и да донесе успех, но има и доста слаби страни. На първо място операторите на дронове обикновено са разположени извън обсега на обстрела на танкове и биха могли да отговорят на атаката. Стрелящи танкове лесно издават своето местоположение и могат да насочат към себе си дронове, още повече при все по-иновативните сензори, които се използват при дроновете.

Успех на такава мисия на танковете също така изисква перфектна координация и комуникация между всички участници, а средствата за радиоелектронна борба успяват на моменти да заглушава комуникациите между отделните военни части. Също така сериозно предизвикателство ще са доставките на гориво и резервни части за танковете в предни позиции. Заради дроновете в момента и двете воюващи страни се справят с ограничени доставки, извършвани често от наземни дронове. Поддържането на горивните бази и складове в близост до фронтовата линия (обсегът на дроновете вече е към 15-20 км) също ще изисква и допълнителни мерки за защита.

Въпреки тези предизвикателства подобна тактика е нарушаване на статуквото и може да има позитивен, макар и краткосрочен, ефект за руската армия, отбелязва още Forbes. Украйна обаче ще адаптира своята защитна тактика, модернизирайки дроновете си и вероятно с още защитни съоръжения с противотанкови мини.

ГУР показа нов руски дрон "Геран - 5"

Украинското военно разузнаване (ГУР) показа петото поколение руски дронове "Геран" с дължина от 6 метра и бойна глава с тегло от 90 килограма. Обсегът на действие е около 1000 км, допълват от институцията.

Източник: Военно разузнаване на Украйна (ГУР) Източник: Военно разузнаване на Украйна (ГУР)

Според публикацията частите на дрона не са изцяло руско производство, а моделът е по-скоро модификация на иранските дронове Karrar, който може да бъде изстрелван от изтребители. Украинското разузнаване съобщава, че плановете са "Геран - 5" също да може да бъде изстрелван от самолети (Су-25) и да бъде използван и по въздушни цели. На дроновете може да бъде поставена и ракета "въздух - въздух" Р-73.

Тези дронове вероятно са разработени като отговор на украинските дронове прехващачи, които вече демонстрират успех.

Украйна продължава натиска по петролни съоръжения

Украинските военни разпространиха кадри с поражения по три съоръжения за добив на петрол на "Лукойл" в Каспийско море. Атаките са извършени с въздушни дронове и пораженията се потвърждават. Това е поне пети удар по петролна инфраструктура в Каспийско море от началото на декември насам. Геолокализирани кадри показват пожари на обявените от ВСУ места.

В нощта срещу 12 януари Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 13 дрона. Най-много от тях са над Ростовска област - 4. Има данни за поражения по Новочеркаската газова енергийна централа, която е една от големите в южните части на Русия с мощност от 2258 мегавата. След атака в Белгородска област през уикенда 500 хил. души бяха без ток и топлоснабдяване часове наред в региона.

По два свалени дрона има и над Крим и Черно море. В социалните мрежи има данни за взривове над военната база в Балбек край Севастопол.

Великата отечествена СВО

Руските военни кореспонденти обърнаха специално внимание на факта, че т.нар. "специална военна операция" (СВО) в Украйна вече продължава по-дълго от Великата отечествена война. Призивите са да не се сравняват двете, макар че за 1418-те дни, в които СССР воюва с Германия, успява да стигне до Берлин.

Те повториха всичко най-лошо, което се случи през 20-и век и дори повече - измислиха войната с дронове и балистични ракети по електро- и топлоцентрали, заяви в своето вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски.

"Но все още руснаците се опитват да превземат все същия Донбас, както и преди четири години", отбеляза той и допълни, че руснаците се бият само срещу Украйна - "при цялата помощ от нашите партньори, само нашите държат фронта".

В Украйна коментират, че войната е унищожила много митове за Русия, включително и изявленията "Можем да го повторим" по повод капитулацията на Германия и възможностите на руската армия. Анализатори обръщат внимание на призивите в началото на войната "Киев за три дни", но 1418 дни по-късно Русия контролира 19% от територията на страната, като около 7% от тях е окупирала още през 2014-2015 година (Крим и към една трета от територите на Луганска и Донецка област).

"Всеки ден, в  който продължава войната, е доказателство, че светът не може да се защити от лудостта", каза още Володимир Зеленски и призова за общ отговор на Русия.

Русия атакува по всички възможни начии Хуляйполе

Руската армия атакува по всички възможни начини Хуляйполе - с дронове, авиация и управляеми авиационни бомби, както и артилерийски обстрели. Възползвайки се от лошото време, се правят и опити за инфилтрация на малки щурмови групи в града, пише украинският Център за отбранителни стратегии. Въпреки това се наблюдава известна стабилизация на отбранителните линии и първоначалното темпо на настъплението се забавя.

В момента се водят боеве в градски условия, като по данни на украинските военни битките вече са стигнали до центъра на Хуляйполе. В района са разположени 100 хил. - 125 хил. руски военни.

Интензивни са боевете и в Покровск, отчитат още наблюдателите. Руснаците масирано атакуват позиции на украинците с управляеми авиациони бомби (по около 20-30 на ден), които унищожават възможностите за прикритие.

Сводката на Генералнния щаб на ВСУ за 1418-ия ден от пълномащабната война показват, че Покровск и Хуляйполе са местата с най-тежки битки - съответно 46 и 44. Интензивни са боевете и в Костянтинивското (17 атаки) и в Лиманското направление (16 атаки).

Като цяло на 11 януари са регистрирани 219 атаки, което е увеличение спрямо 173 атаки ден по-рано. Русия е извършила и 53 въздушни удара със 151 авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела. Използвани са и 5200 fpv-дрона.

Последна актуализация: 08:30 | 12.01.26 г.
войната в Украйна танкове дронове
Коментари

4
rate up comment 6 rate down comment 13
Алехандро
преди 38 минути
Свършиха и конете, през тва време са позакъпили някакви рждясали танкове от 68-***, ще ги накичат с 10 тона всевъзможни железа и арматура, и "Напред, к Берлин"!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 9 rate down comment 16
гъбко
преди 1 час
Имат време , танкове и биороботи ... могат да пробват колкото и каквото си поискат . Да не ги мислим ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 20 rate down comment 32
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Русня "тактики", правени на шише водка, ала бала, а накрая идат на магарета... жалка русня.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 22 rate down comment 32
FireT
преди 3 часа
Поредна *гениална* тактика на пиянатаБанда. Ще заминат200-300 танкчета, докато се усетят, че няма файда. Птиците на Маджар дебнат и са толкова усъвършенствани, че клетитеОрки ще се чудят откъде и кога са долетели. Интересен факт е, че до момента руззнаците са изгубили повече танкове, колкото USA разполагат като активни бойни единици. Страшно разхищение хахахахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
