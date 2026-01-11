Иран заплашва с удари по бази на САЩ и Израел, ако има операция в защита на протестите

Иран предупреди, че ще отговори с удари по бази на САЩ и Израел в Близкия изток,ако има операция на двете държави в подкрепа на протестите в страната, които продължават вече 14 дни, съобщава Bloomberg. Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че САЩ са готови да помогнат, а според публикация в Sky News операция в Иран се обсъжда от представители на Вашингтон и Израел.

През юни САЩ и Израел вече извършиха серия от въздушни атаки срещу обекти на ядрената програма на Иран. Според изявленията целите са достигнати и Техеран няма да може да произведе ядрена бомба. Тогава Техеран отговори с атаки по бази на САЩ в Ирак и Катар, което беше критикувано от другите държави в региона.

Сега се дискутират удари по невоенни цели, пише The New York Times, а според източници на The Wall Street Journal друга опция е нова масирана атака по военни цели.

В предишните дни имаше множество видеа от Иран, които показват масови протести срещу властта. От 60 часа интернетът в страната, както и някои услуги на мобилните оператори, са ограничени. Според кореспендент на Sky News властта в Иран изглежда уязвима както никога досега, но не е ясно дали протестиращите ще успеят в опита си.

Ръководителят на Съвета за национална сигурност на Иран Али Лариджани направи коментар по повод протестите в национален ефир, призовавайки да се прави разлика между "протести" и "безредици". Според него иранците са протестирали срещу икономическата ситуация в страната и това е разбираемо, но сега има настроения, които нямат общо с икономическите искания а хората.

Според ирански активисти се наблюдава разделение в управляващите в Иран и дори има крила, които обмислят свалянето на аятолах Али Хаменей.