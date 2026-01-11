Акция на седмицата: „Сирма Груп Холдинг“

„Сирма Груп Холдинг“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

През седмицата дружеството обяви, че търговията с акциите му на борсата във Франкфурт едновременно с Българската фондова борса (БФБ) ще започне на 24 февруари 2026 г.

Така „Сирма Груп Холдинг“ ще стане втората българска компания, листната едновременно на БФБ и на XETRA във Франкфурт.

Компанията е подписала на 8 януари договор с Deutsche Borse за церемонията по откриване, посочва се в нейно съобщение.

Компанията обяви през май миналата година, че иска да премести акциите си на сегмента EuroBridge, който позволява търговия и в София, и на XETRA във Франкфурт.

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта ѝ за търговията във Франкфурт в средата на октомври.

За деветмесечието на 2025 г., откогато са последните финансови резултати на „Сирма Груп Холдинг“, компанията отчете ръст на приходите с 34% до 84,6 млн. лева в сравнение с 63,2 млн. лева година по-рано. Нетната печалба за периода възлезе на 1,15 млн. лева при загуба за близо 1,8 млн. лева година по-рано.

Акциите на дружеството поскъпват повече от два пъти в последната година около подготовката за двойното листване. Пазарната му капитализация достига малко под 77,2 млн. евро, според данните на БФБ.