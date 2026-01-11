Германия предлага мисия на НАТО в Арктика в опит за примирие между съюзниците

Германия ще предложи съдместна мисия на НАТО в Арктика по подобие на "Балтийски страж" в Балтийско море, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници в дипломатическите среди. Целта е да се облекчи напрежението между съюзниците след изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия.

"Балтийски страж" беше стартирана преди година след няколко прекъснати подводни кабели в Балтийско море. Задачата е защита на критичната инфраструктура. Сега тя може да послужи като основа за мисия и в Арктика.

Според публикации Тръмп вече е поръчал да бъде изготвен план за интервенция в Гренландия. Тази идея не среща подкрепата на военните в САЩ, които заявяват, че това ще сложи края на НАТО и няма да бъде подкрепено от Конгреса.

Междувременно НАТО публикува в социалната мрежа Х съобщение за съвместно учение на военноморските сили на НАТО край бреговете на Гренландия. Заедно в тежките условия на далечния Север, за да поддържаме сигурността на стратегически важния регион, се казва още в съобщението.

Training in the Arctic ❄️ NATO sea forces are practising together in the harsh conditions of the far north to keep this strategically important region safe ? pic.twitter.com/6GL9nmMwCU — NATO (@NATO) January 11, 2026

В Европа засилиха дипломатическата активност в опит да спрат плановете на Белия дом относно Гренландия. Вицеканцлерът и министър на финансите на Германия Ларс Клингбейл призова САЩ да спазва суверенитета на Гренландия и международното право. Той ще пътува до САЩ през следващата седмица по покана на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

На срещата ще бъдат и други финансови министри, включително от Г-7, Австралия, Южна Корея, Индия, Мексико и от Европейския съюз, пише още Bloomberg. Ларс Клингбейл отчете още, че международното право важи за всички, включително и САЩ. "Ние работим заедно като съюзници в НАТО, за да увеличим сигурността в Арктика, а не един срещу друг", допълни още той.

През следващата седмица в САЩ пристига още един високопоставен германски служител - министърът на външните работи Йохан Вадефул, който пък ще разговаря с държавния секретар Марко Рубио. Той призова за диалог, за да бъдат изпълнени отговорностите към мир и сигурност, които споделят съюзниците.

Вадефул казва още, че трябва да бъдат легитимирани интересите на всички в НАТО, нои на хората, които живеят в Гренландия, които трябва сами да определят бъдещето си.

Според публикация в Sunday Telegraph Великобритания вече подготвя войски за част от вероятна мисия на НАТО в Гренландия. Властите отбелязват в отговор, че се водят нормални дискусии със съюзниците срещу всяка руска заплаха.