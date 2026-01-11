Флорида все повече се превръща в убежище предимно за богати пенсионери

Преди десетилетия Флорида беше обещание за слънчеви дни в края на живота за американските пенсионери от всички класи. Сега обаче цената на жилищата, застраховките, данъците и всички други разходи превръщат Слънчевия щат в убежище предимно за богатите пенсионери, пише The Wall Street Journal

Цените дори и на скромни апартаменти се повишиха съществено след промяната в законодателството, което укрепва ситурността на строителството в жилищните комплекси след срутване на сграда през 2021 година.

Фокусът видимо се измества и дори и парковете за сглобяеми къщи, които доскоро предлагаха евтин вариант за жителите, стават непоносими за пенсионерите с по-ниски пенсии, защото терените се купуват от строителни компании, които увеличават наемите. WSJ разказва такъв парк, в който наемите за използването на земята се увеличи от 420 долара на месец до 900 долара за осем години.

Предприемачите се насочват към все по-заможни клиенти - новото строителство се фокусира върху високия клас имоти с удобства, спа центрове в квартала, разнообразни ресторанти и здравни съветници.

Засега все още повече пенсионери пристигат, отколкото напускат Флорида, но новите жители стават по-богати и през 2023 година делът на домакинствата с доход над 125 хил. долара на човек от семейството,в което главата е на възраст над 65 години се увеличава с 5% спрямо преди 10 години. Делът на домакинствата, в които доходите са 75 хил. долара, или по-малко, намалява с 44%.

Притокът на по-богати хора допълнително оказва натиск върху цените на жилищата - през ноември средната цена на имот във Флорида е 372 хил. долара. През 2019 година цената е била 246 хил. долара. В Маями през 2025 година са сключени четири сделки с имоти за над 100 млн. долара.

Затова и някои от пенсионерите с по-скромни доходи решават да се преместят. Те продават на висока цена имотите си и купуват много по-изгодно жилище в друг щат с по-ниски разходи, данъци и застраховки.