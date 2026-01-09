България остава в топ три по годишен ръст на цените на жилищата в ЕС

България остава в топ три на Европейския съюз по ръст на цените на жилищата през третото тримесечие на 2025 г. с покачване от 15,4%, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Страната ни е изпреварена само от Унгария и Португалия, където цените на жилищата са нараснали съответно с 21,1% и 17,7% спрямо третото тримесечие на 2024 г. На обранния полюс, Финландия е единствената страна членка на съюза с годишен спад на цените на жилищата от 3,1%.

България е на четвърто място сред страните членки по най-висок тримесечен ръст на цените на жилищата с 3,8%. Лидер по този показател е Латвия с увеличение от 5,2 на сто, следвана от Словакия и Португалия със съответно 4,9% и 4,1%.

Най-големи спадове на тримесечна база са регистрирани в Люксембург (-3,1%), Финландия (-2,2%) и Словения (-1,1%).

Цените на жилищата у нас продължават да растат близо три пъти по-бързо на годишна база от тези в ЕС и еврозоната като цяло и през третото тримесечие. Между юли и септември жилищата в съюза са поскъпнали с 5,1%, а в еврозоната – с 5,5 на сто, спрямо третото тримесечие на 2024 г. На тримесечна база цените на жилищата са нараснали с 1,6% както в еврозоната, така и в ЕС като цяло.

Жилищата у нас поскъпват над два пъти за десетилетие

За десет години между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в България са се повишили със 156%. По този показател страната ни е на четвърто място в ЕС.

Лидер в класацията е Унгария, където цените на жилищата са нараснали над три пъти – с 275%. След нея се нареждат Португалия и Литва с ръст от съответно 169% и 162%.

Промени на цените на жилищата между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г. Графика: Евростат

През същия период наемите на жилища са се повишили във всички 27 страни членки на ЕС, като най-големите ръстове са отчетени в Унгария (+107%), Литва (+85%), Словения (+76%), Полша (+75%) и Ирландия (+74%).

Само през третото тримесечие на миналата година наемите в ЕС са се увеличили с 3,1% на годишна база, а спрямо второто тримесечие те са нараснали с 0,9 на сто.