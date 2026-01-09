Посланиците на ЕС са приели търговската сделка с Меркосур въпреки несъгласието на Франция

Страните от Европейския съюз (ЕС) са подкрепили търговското споразумение с блока Меркосур от Южна Америка въпреки съпротивата на Франция. Това проправя пътя за подписване на най-голямото споразумение за свободна търговия от ЕС още през следващата седмица, пише Bloomberg.

Постоянните представители на страните от ЕС в Брюксел са приели споразумението на среща въпреки противопоставянето на Франция и още няколко страни, съобщава агенцията, като се позовава на запознати източници, пожелали анонимност.

Приемането изисква само квалифицирано мнозинство от държавите членки на блока.

Решението означава, че председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен вероятно ще подпише споразумението в Парагвай на 12 януари, отбелязва агенцията.

Графика: Bloomberg

Споразумението, което включва Бразилия, Уругвай и Аржентина, ще сложи край на 25-те години преговори за премахване на митата и стимулиране на износа. То създава интегриран пазар от 780 млн. потребители.

Споразумението обаче се оказа силно противоречиво, особено сред европейските фермери, които се притесняват от притока на селскостопански внос от страните от Меркосур в ЕС. Фермери протестираха в центъра на Париж в навечерието на срещата. Демонстрации се провеждат в Полша, Ирландия също е сред страните, които гласуваха против споразумението.

Лидерите на ЕС се надяваха да подпишат пакта на срещата си на върха миналия месец, но противопоставянето на Италия в последния момент, което обърна решаващия вот, провали плановете.

В крайна сметка Рим промени решението си, като постоянният представител на Италия в Брюксел е гласувал „за“ сделката, отчасти заради допълнителните средства, предложени от комисията по-рано тази седмица, на фермерите в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Предпазните мерки, предложени на фермерите, също смекчават позицията на Италия. Те включват ангажимент за започване на разследване на евентуалното спиране на преференциалното третиране, ако има увеличение на обема на вноса от Южна Америка или намаление на цените в сравнение с тригодишната средна стойност.

Прагът, при който ще се задейства това разследване, е определен на 5% след лобиране от страни като Италия и Франция, както и от Европейския парламент (ЕП).

Франция, която последователно се противопоставя на търговското споразумение, защото смята, че то ще навреди на европейските фермери и потребители, гласува против сделката.

„Франция е благосклонна към международната търговия, но споразумението между ЕС и Меркосур е споразумение от друга епоха, договаряно твърде дълго на твърде остарели основи“, заяви френският президент Еманюел Макрон в публикация в X в четвъртък вечерта. „То не оправдава излагането на чувствителни и важни селскостопански сектори на рискове за нашия хранителен суверенитет“, добавя се в публикацията.

Търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което трябва да бъде одобрено и от Европейския парламент, е най-голямото, договаряно някога от Брюксел. Повече от две десетилетия преговорите непрекъснато се спираха и възобновяваха, докато се успокоят опасенията както относно опазването на околната среда, така и относно стандартите за селскостопански храни на ЕС.

Страни като Германия и Испания силно подкрепят споразумението, което ще отвори нови възможности за износ.

Според изчисления на Bloomberg Economics сделката ще стимулира икономиката на блока Меркосур с до 0,7%, а на Европа – с 0,1%. Геополитически се очаква засилването на влиянието на ЕС в регион, където Китай се утвърди като основен индустриален доставчик и купувач на стоки.