Украински дронове предизвикаха срив в енергийната мрежа в Подмосковието

Повече от 100 хил. домове са без електрозахранване в Раменское и още няколко населени места в Подмосковието след атака на украински дронове, съобщават руски източници в социалните мрежи. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за свалянето на 21 дрона над седем общини в областта. По данни на Министерството на отбраната на Русия вечерта са са свалени 109 дрона, от които 80 над Брянска област и 10 - над Московска област. Временно е затворено летище "Внуково" в Москва.

В социалните мрежи има съобщения и за нови удари по петролния терминал в Туапсе, както и срив на електрозахранването на окупирания Мелитопол (Запорожка област), където се очаква работата по възстановяването на мрежата да продължи до сутрешните часове.

Русия също извърши масирана атака по пристанището в Одеса като руски източници съобщават за пожар по кораб, плаващ под флага на Панама. Части от града са без електроснабдяване, спряна е водата и топлоподаването.Има данни и за щети и по други украински градове и енергийна инфраструктура в Черниговска и Сумска област

Заради постоянните атаки в Украйна има въведен режим на тока от есента насам. В някои населени места прекъсванията на електрозахранването, водоснабдяването и топлоснабдяването продължават часове. В плановете за 31 декември в Киевска област например има населени места, където прекъсванията ще продъжат 15 часа по графика на ДТЕК, най-голямата частна електрокомпания.

През декември Украйна извърши рекорден брой атаки по енергийни обекти в Русия, сочат изчисленията на Bloomberg. По публични данни и заявления и от руски, и от украински източници агенцията съобщава за поне 24 удара по рафинерии, петролни бази и тръбопроводи, както и петролни терминали на пристанища и танкери. Тези удари се добавят към западните санкции срещу петролния сектор на Русия и по официални данни приходите от петрол и природен газ в руския бюджет през тази година се съкращават с около една четвърт до рекордно дъно.

Bloomberg отбелязва, че атаките по еергийните обекти и от двете страни продължават въпреки водените дипломатически преговори за край на войната. Още преди месец Украйна предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти, което Русия остави без отговор. Преди ден руският министър на външните работи Сергей Лавров съобщи за атака с дронове по резиденция на президента Владимир Путин в Новгородска област, която Москва съобщи, че няма да остави без последици.

От Кремъл не смятат, че е необходимо да бъдат предоставени доказателства за атаката, но досега няма независимо потвърждение за нея. Украйна отрича обвиненията, а източници от Елисейския дворец са заявили пред френското издание :Le Monde партньорски служби не са установили данни за удари по резиденция "Валдай", за която вероятно говори Лавров. В Москва всъщност не уточниха за коя резиденция става въпрос, за да не издават местоположението на руския президент.

Военни анализатори отбелязват, че в атаките по Киев в последните месеци под прицел са и сгради в правителствения комплекс, в който в момента живее украинския президент. През септември имаше и директно попадение на крилата ракета "Искандер - К" по сградата на Министерския съвет.

"Би било крайно неуместно", каза постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър през Fox News по повод вероятния удар, който са нанесли украинците и то по време на преговорите, които водеше украинския президент Володимир Зеленски с Доналд Тръмп във Флорида. Според него Киев е много близо до споразумение, което действително иска да сключи, и подобни действия биха били сметнати за неконструктивни. Уитакър призна още, че всяка нощ Киев е под обстрел с дронове и атаки, независимо от дипломатическите усилия тези атаки да спрат.

В САЩ критикуваха коментарите на Доналд Тръмп, че е ядосан от съобщенията за атаката по дома на Путин, съдейки само по съобщенията от Русия.

В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че преговорните екипи на САЩ и Украйна са обсъдили съобщенията за атаки по "Валдай" и има технически средства те да бъдат проверени. Той определи изявленията като "фалшива новинаИ, и причината за разпространението са позитивните резултати от разговорите, които е имал във Флорида с американския президент. Той посочи още, че ежедневно украински градове, домовете на хората и децата са под атаките на руските дронове и ракети.