В Кремъл не смятат за нужно да показват доказателства за атака по резиденция на Путин

Не е нужно да се търсят някакви доказателства при мащабна атака с дронове, които са унищожени от системите за противовъздушна отбрана (ПВО), заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на въпрос на кореспондент на западна медия за удари по резиденция на руския президент в Новгородска област, пише ТАСС. "Що се отнася до отломките, въпросът е към военните", допълни той.

Преди ден външният министър на Русия Сергей Лавров съобщи, че Украйна е опитала да нанесе удар по резиденция в Новгородска област, вероятно имайки предвид "Валдай". Той съобщи, че са свалени 91 дрона през нощта срещу 29 декември. Сводката на Министерството на отбратната обаче не потвърждава тази информация - през нощта се съобщава за 18 дрона, а в ранните сутрешни часове - за още 23. Чак вечерта от институцията съобщиха, че в периода 28-29 декември са свалени 91 дрона над Новгородска област, при резиденция на руския президент.

Украинският президент Володимир Зеленски отрече обвиненията и обяви, че новината е фалшива, целяща ескалация на конфликта. Той предупреди, че очаква масирани удари по Киев и правителствения комплекс, както и припомни, че през септември руските ракети вече са ударили сградата на Министерския съвет.

В Украйна всъщност от известно време анализатори отбелязват, че Русия има натрупани около 2000 дрона и ракети, и предупреждават, че могат да се очакват засилени атаки по празниците. Преди и след Коледа вече бяха реализирани две - едната на 27 декември беше насочена към Киев, където бяха изстреляни повече от 60 дрона и ракети, включително и "Кинжал". В социалните мрежи руски военни анализатори призовават за масирани атаки по правителствения комплекс на ул. "Банкова" в украинската столица, а бившият руски президент Дмитрий Медведев директно заплаши Володимир Зеленски с "с онази с косата, която му диша във врата".

Анализите на Института за изучаване на войната (ISW) също показват, че атаката към резиденцията на Владимир Путин не съвпада с моделите на публикациите след украински удари. Обикновено при тях има публикувани множество видеа, които се геолокализират, пожари или стълбове дим, както и заявления на местните власти, омаловажаващи ударите и съобщения за отломки, причинили ограничени пожари (често на сухи треви). Местните жители във Валдай не съобщават за взривове, а работата на системите за ПВО и дроновете е шумна.

Военните анализатори също така обръщат внимание на масираните атаки на Русия, които са насочени към градовете и гражданска инфраструктура. Те засягат "непропорционално цивилното население", казват още от ISW в своите оценки. Обикновено Русия отрича попаденията да са насочени директно към цивилна инфраструктура. Много често се съобщава, че в района е имало сбирка на военни (обикновено от НАТО), или обвинява ракети от ПВО за нанесените щети при по-сериозни удари, като например по детската болница в Киев през миналото лято, макар че видеа показаха директното попадение на руска крилата ракета.

Кремъл изобщо не коментира информацията за удара с "Искандер - К" по сградата на Министерския съвет в Киев. Тогава бяха нанесени значителни щети, но бойната глава остана невзривена, заради което и сградата оцеля.

Снимка: President.gov.ua

ISW прогнозира, че Кремъл ще използва този предполагаем удар, за да оправдае отказ от мирни споразумения. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е ядосан от ударите, но американски медии го критикуват, че е направил тези изявления само на базата на информация за тях от Владимир Путин. По време на протоколните кадри с израелския премиер Бенямин Нетянаху той действително каза, че за ударите му е съобщил руския президент. На коментар от журналист дали е сигурен дали действително такъв удар е имало, той допълни, че не знае действително, но му го е казал руският президент.