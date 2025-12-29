Кремъл обвини Украйна за атака по резиденция на Путин в Новгородска област

Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, съобщи руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. Според него през нощта са унищожени 91 дрона в областта и няма данни за щети и пострадали. Сводката на Министерството на отбраната на Русия обаче показва, че през нощта са свалени 18 дрона над Новгородска област, а в периода от 7 до 9 часа тази сутрин - още 23.

Лавров заяви още, че атаката няма да бъде оставена без последствия, но Кремъл няма да спре преговорите със САЩ.

Украинският президент Володимир Зеленски определи тези заявления като опит да бъдат "подкопани дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп". В пост в социалните мрежи той посочи, че изявленията на Лавров са лъжа, целяща да оправдае удари по правителствения комплекс в Киев. Зеленски припомни, че през есента руска ракета директно удари сградата на Министерския съвет в украинската столица.

Не Украйна, а Русия предприема стъпки, които подкопават работата на дипломацията, категоричен беше още Зеленски.

Преди ден американският президент Доналд Тръмп оправда масираните атаки на Русия по украинските градове с думите, че и Киев атакува обекти в руския тил и допълни, че не го казва с укор. "Може би така трябва по време на война", допълни той по време на протоколните кадри преди срещата си със Зеленски в своето имение в Мар-а-Лаго (Флорида).

По-рано в онлайн брифинг след срещите си в САЩ украинският президент посочи, че Владимир Путин не променя позициите и целите си - унищожаването на украинския суверенитет и окупацията на територията на цялата страна. Затова той призова за дипломатически стъпки, съчетани със санкции, които да ограничат средствата за Москва. "Ако няма пари, иска или не, Путин ще трябва да спре войната", допълни още Зеленски.

Според него САЩ и Европа ще продължат да подкрепят Украйна докато трае войната. Русия не подкрепя искането за референдум на плана от 20 точки за мир, който би дал "най-силния подпис" от украинския народ, защото ще трябва да спре огъня поне за 60 дни.

Зеленски беше категоричен, че няма концепция относно свободна икономическа зона в Донбас, а Украйна няма намерение да изтегля войските си от неокупираните зони на Донецка област. "Имаме своята територия, своята държава и интереси и ще ги защитаваме", допълни още той.