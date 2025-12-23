Украйна съобщава за заглушени ракети "Кинжал" в последния масиран обстрел

В нощта срещу 23 декември, малко преди Коледните празници, Русия извърши деветия масиран удар по украинската енергетика от началото на годината. Сводката на ВВС показва, че в него са използвани 635 дрона от различни видове, 35 крилати ракети Х-101 и "Искандер - К", както и три ракети "Кинжал".

Системите за въздушна отбрана на Украйна са унищожили 587 дрона и 34 крилати ракети. Трите ракети "Кинжал" не са стигнали до своите цели като подробностите се уточняват.

От седмици украински медии съобщават за успешна модернизация на системата "Лима" , която успява да заглуши сигнала и отклони свръхзвуковите ракети. Като доказателство се сочат сателитни снимки от района на военната база в Старокостянтинов, който през есента беше обичайна цел за руските ракети. Кадрите показват, че ракетите многократно са пропускали целта си, но е ясно дали причината е заглушаването, слабата подготовка на операциите или неточната работа на ракетите по принцип.

От ВВС на Украйна на няколко пъти не уточниха съдбата на летящите към тази военна база ракети. Според руски източници там са позиционирани украинските F-16.

Според военните експерти от Defense Express след редица тестове системата "Лима" успява да заглуши сигналите към навигационните системи на голяма височина, използвайки различни сигнали и статичен шум, високо, след което "Кинжал" продължава да се движи инерционно, но пропуска целите си - ракетата става по-неточна, колкото по-далеч са те.

Според украинските военни Русия знае за пробива и работи за покриването му, но ще отнеме поне 3 до 4 месеца, за да стане това. Украйна също работи за модернизиране на системите си за радиоелектронна борба.

Под удар са енергийните съоръжения

Ракетите, използвани при последната атака, може и да не достигнаха целите си, но ВВС съобщава за директни попадения на 39 дрона в 21 локации. По данни на Министерството на енергетиката на Украйна в резултат от ударите без електричество са три области - Хмелницка, Ривненска, където има ядрени централи, и Термопилска, която е важен логистичен център. Има данни за намаляване на работата на реакторите на ядрените централи от съображения за сигурност.

Прекъсване на захранването има и в отделни части от Донецка, Днепропетровска, Черниговска и област Виница. Заради ограничената работа на ядрените централи в цяла Украйна е въведен режим на тока, допълват още от енергийното министерство.

Светът трябва да окаже по-силен натиск на Русия

"Удар преди Коледа, когато хората искат да бъдат със семействата си, у дома, в безопасност", написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи по повод последната атака срещу страната. Той посочи, че тя е показателна за руските приоритети, дори и докато текат преговорите за мир.

През последните дни имаше паралелни преговори между представителите на САЩ и на Украйна и Русия. Всички страни ги определят като "конструктивни".

"Путин не може да приеме, че трябва да спре да убива", отбеляза още украинският президент и призова за увеличаване на натиска срещу Москва.

Украински военни анализатори предупредиха преди ден, че от атаките с дронове от началото на декември са намалели и може да се очаква, че Русия има в запас около 2000 дрона. Вероятно те ще бъдат използвани в 3-4 вълни с малка оперативна пауза между тях по време на празниците, отбелязаха те.