Полша приведе в боен режим своите Patriot при последната атака с "Кинжал" над Украйна

Полша е привела в режим на готовност своите системи за противовъздушна отбрана Patriot при последната масирана въздушна атака над Украйна, съобщава германското издание Bild, позовавайки се на свои източници. В нощта срещу 29 ноември Русия нанесе масиран удар по Киев, използвайки широк набор от ракети и дронове.

Полската страна е активирала своята ПВО на летището в Жешов, ключово за доставките за Украйна, при появата на четири изтребителя МиГ-31, носители на "Кинжал", над акваторията на Балтийско море. Те не са напускали руското въздушно пространство и след изстрелване на ракетите са се върнали в своята база, допълва изданието.

Същата вечер Молдова е затворила въздушното си пространство за малко повече от час, след като два дрона са минали през територията на страната.

В последните месеци руски дронове и ракети, атакуващи Украйна, навлизат във въздушното пространство на съседните страни, летейки към целите си. В началото на септември група дронове беше изстреляна и към Полша като ВВС успяха да свалят четири от тях. Като цяло обаче в повечето случаи няма реакция на тези дронове, макар че се вдига бойна авиация, с обяснението да не бъде предизвикана ескалация на конфликта.

В коментар за Financial Times италианският адмирал Джузепе Каво Драгоне, че НАТО обмисля и превантивни удари заради кибератаките, нарушенията на въздушното пространство и другите руски провокации.

Нито една от страните не иска да си навлече гнева на медиатора Тръмп

Нито една от страните не иска да си навлече гнева на арбитъра в Белия дом, написа Sky news след края на преговорите по мирния план във Флорида между представителите на САЩ и Украйна. В първите коментари след разговорите държавният секретар Марко Рубио съобщи за "много продуктивни" разговори, надграждайки преговорите в Женева. "Не става въпрос само за края на войната, а за осигуряване на бъдещето на Украйна", каза той.

В протоколните кадри преди началото на разговорите Рубио говори за "ера на просперитет и бързо икономическо развитие", което очаква Киев след края на войната.

Украинският представител - секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, побърза да "благодари на американския народ и лично на президента Доналд Тръмп" за усилията. "Обсъдихме всички важни въпроси за украинския народ, САЩ много ни подкрепят", допълни още той.

Важното е, че разговорите имаха конструктивна динамика и всички теми бяха обсъдени открито и с ясен фокус върху осигуряването на суверенитета и националните интереси на Украйна", добави в социалните мрежи и украинският президент Володимир Зеленски, очевидно избягвайки коментар за най-трудните точки в преговорите - предаването на територии, признаването на окупираните области, членството в НАТО или размера на армията.

Според The Wall Street Journal основните теми, които са дискутирани са провеждане на избори и обмен на територии.

Погледите сега са към Москва

В следващите дни, вероятно на 2 декември, се очаква визитата на представителя на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф в Москва. Той ще обсъди вариантите с руския президент Владимир Путин. Досега сигналите от Кремъл са, че отстъпки са невъзможни и ако капитулацията на Украйна не бъде постигната с преговори, ще продължи да воюва, но и също така, че планът на САЩ може да е основа за преговори.

Доналд Тръмп каза от борда на президентския самолет на път към Вашингтон след почивните дни, че Москва няма краен срок да отговори на предложението. Преди седмица той имаше очакванията предложението му да бъде прието и подписано от Киев за броени дни до Деня на благодарността.

В руските канали в Telegram позициите по предстоящите разговори са, че Путин не може да приеме условията и войната ще продължи. Според Игор Гиркин Кремъл няма да се съгласи и САЩ да контролират изпълнението на споразумението, признавайки Русия като агресор.

Starlink директно в телефона в Украйна

Украинският мобилен оператор Kyiv Star започва да предлага услугата на Starlink Direct to Cell, която позволява директна връзка между сателитите и мобилните телефони. По този начин телефоните могат да се използват и в места без покритие от оператора.

Руски военни кореспонденти обръщат внимание, че това значително ще подобри комуникациите между украинските военни, а на следващо място може и да доведе до срив на връзките за руснаците, които използват терминали, купени в нарушение на санкциите.

Още в началото на 2024 година Украйна съобщи, че Русия използва терминали Starlink и с тяхна помощ извършват атаките с дронове, които в последната година са ежедневие в Украйна. Русия разработи и редица модификации на своите дронове, включително и дрон майка, използващ терминал за сателитна връзка, за да осигурява насочването на рояк дронове към целта им. Ако обаче услугата мине през телефоните, терминалите могат да бъдат дезактивирани.

Украинското издание Defense Express обръща внимание, че през лятото на 2024 година Пентагонът деакитивира стотици незаконно купени от Русия терминали, но проблемът така и няма окончателно решение.

Активността на бойното поле рязко намаля

След два поредни дни на интензивни боеве активността рязко намалява, сочат сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1376-ия ден от пълномащабната война. Фиксирани са 171 атаки спрямо 271 ден по-рано. Русия е извършила и 56 въздушни удара със 139 управляеми авиационни бомби и 4300 обстрела с артилерийски снаряди. Използвани са още и 6000 fpv-дрона по фронтовата линия и близките населени места.

Една трета от всички бойни действия са в Покровското направление (66), а в свързаното с него съседно Олександривско направление са регистрирани 21 атаки. В Покровск руските военни оказват натиск към северозападните части на града. Има данни, че украинците са изтласкали врага към южните части на Родинске. Украински военни анализатори обръщат внимание на сложната обстановка в Мирнохрад и че войници са попаднали в обкръжение в града. Те могат да бъдат изведени по военен път.

За миналото денонощие не се съобщава за атаки в Купянск, а в Хуляйполе (Запорожка област) има девет атаки.

Украйна тества оръжие, с което да противодейства на авиобомбите

Украйна тества оръжие, с което може да противодейства на авиационните бомби, съобщават от ВСУ в отчет за месеца. Тези боеприпаси от Втората световна война с модификация се превърнаха в едни от най-ефективните в руските въздушни атаки. Обхватът им е около 100 км и се пускат с авиация от територията на Русия (извън обсега на украинските системи за ПВО).

Разрушителната им сила превърна в руини окупираните през последните години населени места. От ВСУ съобщават, че от септември до ноември са унищожени повече от 100 управляеми авиобомби.

Военните анализатори от Defense Express обръщат внимание, че най-ефективната борба срещу тези бомби са срещу носителите (бойната авиация, която остава на руска територия) или на производствените мощности, каквито възможности обаче Киев няма.