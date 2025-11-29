Опит с руска ракета се провали зрелищно, горят два танкера в Черно море

Русия извърши неуспешен опит с ракета в Оренбургска област, в близост до границата с Казахстан, показват видеа в социалните мрежи. Кадрите показват полета на ракетата, запалването ѝ във въздуха, при което във въздуха се разнася дим с необичаен цвят.

Според военните анализатори от Defense Express цветовете съответстват на изгарянето на ракетно гориво с токсични газове, използвано за много ракети, включително и от съветско време. Мястото на полигона - край гр. Ясни, където се намира поделение на ракетни войски със стратегическо назначение, обаче насочва военните анализатори, че става въпрос за междуконтиненталната балистична ракета "Сармат".

Полигонът е една от 11-те точки, от които Русия може да пуска далекобойни ракети с наземно базиране.

Ако данните бъдат потвърдени, Русия е извършила пореден неуспешен опит с тази ракета, която трябва "всеки момент" да застъпи на бойно дежурство, според коментарите на руския президент Владимир Путин още от началото на 2023 година.

Официално съобщение за инцидента няма.

През септември 2024 година Русия извърши неуспешен опит с междуконтинентална ракета в космодрума Плесецк (Архангелска област). За това свидетелстваха кадри от сателит, показващи голям кратер и разрушения на полигона. Военни наблюдатели посочиха, че вероятно това е провалено изпитание на "Сармат" .

Горят петролни танкери от "сенчестия флот" на Русия в Черно море

Два петролни танкера, част от руския "сенчест флот", изгоряха в Черно море, съобщават турските медии. Според тях няма яснота какво е предизвикало пожарите, като има вероятност поне единият от тях да е попаднал на морска мина.

Руски военни кореспонденти пък съобщават за атака с морски дронове, извършена от Украйна, за да бъде отвлечено вниманието от скандала с бившия вече началник на кабинета на украинския президент Андрий Ермак. В руското пространство в Telegram се коментира и версията, че проверките на антимонополните органи се извършват под натиска на САЩ и целта е отстраняването на "сивия кардинал" Ермак, който е неотстъпчив в преговорите за плана на Уиткоф.

В интервю за The New York Post той отбеляза, че е огорчен, че хора, които знаят истината, не са го защитили. "Няма да създавам проблеми за Зеленски и се записвам в армията", отбелязва още той. Според западни анализатори в момента украинският президент е подложен на силен натиск от САЩ и трябва да направи "ужасен избор", според CNN - да приеме сделка, с която да предаде Донбас, или да остане без сделка, което заплашва цялата страна.

Турският тв канал Haber съобщи за бедственото положение на кораба Kairos, регистриран в Гамбия, в близост до Босфора. Според разпространената информация той се е движил към пристанището в Новоросийск, завръщайки се от пътуване до Индия с товар руски петрол "Уралс". Ройтерс допълва за пожар в танкера Virat. Екипажите и на двата кораба са евакуирани без жертви и пострадали, потвърждават медиите.

Мащабен пожар в промишлената зона на Елабуга

Мащабен пожар има и в промишлената зона "Алабуга" в град Елабуга в Татарстан. Ръководството на зоната отбеляза в социалните медии, че гори склад за акумулатори и батерии, както и цех за производството им. Огънят бързо се разрасна и обхвана площ от 5000 кв. м. При пожара няма пострадали, като причината за него не се уточнява,

В тази зона се намира и завод за производство на дронове Shahed и на няколко пъти беше атакувана с далекобойни дронове.

Повреда в подстанция пък остави без ток столицата на Татарстан - Казан. И при двата случая няма съобщения за атаки с дронове.

Русия нанесе масиран комбиниран удар по Киев, Украйна удари по Крим

В нощта срещу 29 ноември Русия нанесе нов комбиниран удар с дронове и ракети по столицата Киев, съобщават местните власти. Има данни за използване на ракети "Кинжал". Нанесени са щети по енергийна инфраструктура и част от града осъмва без ток, кметът Виталий Кличко съобщава и за поражения по жилищни сгради. При атаката са загинали двама души, а 15 са ранени. Част от Харков е без електричество след атаки с авиационни бомби.

ВВС на Украйна съобщава за 596 изстреляни дрона, от които са свалени 558. Русия е използвала в атаката и 32 ракети, включително и 5 "Кинжал", 4 балистични "Иснадер - М", както и крилати ракети Х-101.Системите за ПВО на Украйна са унищожили 19 ракети, от които и една ракета "Кинжал" и всички балистични ракети.

Междувременно Украйна атакува с дронове военната база Саки в Крим. Руски военни кореспонденти описват методични удари с цел унищожаването на установки за разузнавателните дронове "Орион", които се използват за защитата на акваторията на Черно море. В социалните мрежи се съобщава още за удари по авиобазата в Таганрог (Ростовска област), където целта е складове за дронове, както и по Афипската рафинерия в Краснодарския край.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожени 103 дрона тази нощ. От тях 26 над Белгородска област, 20 над Ростовска област, 19 над Крим и 11 над Краснодарския край.

Купянск - едно от направленията на боевете с най-голяма динамика

Купянското направление изисква внимание - то е едно от направленията с голяма динамика на бойните действия и изисква максимална координация на действията, посочи главнокомандващия ВСУ ген. Олекснадър Сирский след посещение в зоната. Според руският президент Владимир Путин градът е напълно окупиран от руските военни, но няма потвърждение на тези заявки. Според оценките на Института за изучаване на войната ISW руснаците владеят не повече от 16% от територията на Купянск, както и под 65% от Покровск и към 10% от Мирнохрад.

Интензивността на бойните действия по цялата фронтова линия рязко се увеличи през миналото денонщие. Руснаците са изпратили резерви в Покровското направление и отново опитват да вземат инициативата и именно тук има опасност от пробив, пише украинският Център за отбранителни стратегии.

По останалите направления настъплението или е спряно, или е бавно с големи жертви.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1374-ия ден от началото на войната съобщава за рекорден брой бойни действия - 311. Предишният рекорд беше отбелязан през декември 2024 година - 293 атаки. Данните на показват, че фокусът на бойните действия е Покровск, където са регистрирани 82 атаки, а в свързаното с него направление - Олександривското - 56 атаки. Интензивни остават боевете и в Лиманското направление (38), както и в Костянтинивското направление (31).

ВСУ съобщава за 50 въздушни удара с 50 авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Русия е използвала и 1700 fpv-дрона, което е значително намаление спрямо средното в последните дни и вероятно е свързано с лошото време.

Именно лошото време е една от причината за активизирането на бойните действия в Украйна през есента - мъглата и дъждовете почти приземиха украинските дронове, които са основната защита на украинците.