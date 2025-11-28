"Дясната ръка" на украинския президент напуска заради корупционния скандал

След разрастването на скандала с корупцията в енергетиката началникът на офиса на украинския президент Андрий Ермак е подал оставка, съобщи президентът Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1374-ия ден от пълномащабната война. Той съобщи, че ще има промени в неговата администрация и скоро ще бъде обявен заместникът на Ермак.

Рано тази сутрин антикорупционните органи извършиха обиск в жилището на Ермак в правителствения комплекс в Киев. Операцията завърши, без да бъдат повдигнати обвинения към "дясната ръка" на Зеленски.

"За да същуствува вътрешна сила, не трябва да има причина да се разсейваме от нищо друго освен отбраната на Украйна. Искам никой да няма въпроси относно Украйна", допълни още той.

Зеленски обясни, че е разговарял с европейските лидери и е получил подкрепа от тях. Ермак, който беше главен преговарящ със САЩ за мирното споразумение, ще бъде заместен в предстоящите разговори с американската страна от ръководителя на Генералния щаб на ВСУ Юрий Хнат, секретаря на Съвета за национална сигурност Русем Умеров, както и представители на Министерството на външните работи (вероятно зам.-министърът Сергий Кислица, който беше част от делегацията досега).

"Благодарен съм на Андрий за факта, че винаги е представял украинската позиция в преговорния път, точно както трябва да бъде. Винаги е била патриотична, но искам да няма слухове и спекулации", заяви в своето обръщение Зеленски. По-рано през ноември той веднъж защити своя началник на кабинета пред депутатите от "Слуга на народа".

В своето обръщение Зеленски призова правителството и депутатите да направят оценка на държавните служители и дали те могат да понесат предизвикателствата на зимата и войната. Също така допълни, че е поръчал подобен анализ по регионите на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), която е на пряко подчинение на президента.

"Нямаме право да загубим единството, да се оттегляме и да се караме", заяви още украинският президент и призова за обединение в името на Украйна. "Трябва да се обединим, трябва да се държим - нямаме друг избор, нямаме друга Украйна", допълни в заключение Зеленски.