Корупционният скандал в Украйна пълзи към най-близките до президента кръгове

Антикорупционните органи в Украйна извършиха обиск в дома на началника на кабинета на украинския президент Андрий Ермак, но не са повдигнати обвинения, съобщава "Украинская правда". От Специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че операцията е по повод водено разследване, но не дадоха повече подробности.

Самият Ермак потвърди, че претърсват жилището му в правителствения комплекс в Киев и посочи, че съдейства изцяло на органите.

Ситуацията поставя в много тежко положение президента Володимир Зеленски - Ермак е най-близкият му сътрудник и заема поста от 2000 година насам. Той е и главен преговарящ със САЩ по плана за прекратяване на войната в Украйна. Ермак разговаря с Марко Рубио на 23 ноември, когато беше "пренаписан" мирния план от 28 точки, за който се говори, че е написан от представителя на Белия дом Стив Уиткоф в съавторство с руския представител Кирил Дмитриев по време на тайни срещи във Флорида.

Bloomberg публикува и скандална стенограма с разговор на Уиткоф със съветника на Путин Юрий Ушаков, в която американецът дава съвети как Кремъл да си спечели благоволението на Доналд Тръмп.

Един път Зеленски вече защити Ермак пред своите депутати, поискали оставката му преди десетина дни, когато стана ясно за операция "Мидас" срещу корупцията в енергетиката.

Тогава Зеленски обясни пред партията "Слуга на народа", че не е знаел за исканите подкупи от подизпълнители на оператора на ядрените централи в Украйна "Енергоатом", макар че разследването свърза с тези действия двама министри от кабинета - на енергетиката и на правосъдието, както и бивш бизнеспартньор на Зеленски - Тимур Миндич.

Малко преди разследващите органи да съобщят за операция "Мидас" Миндич напусна Украйна. Зеленски издаде указ за замразяване на активите му, както и поиска оставки на двамата министри.

Пред своите депутати пък обеща мерки против корупцията.

По делото преди ден беше разпитан и бившият министър на отбраната, сега секретар на Съвета за сигурност, Рустем Умеров, който се смята за близък до Ермак. Срещу Умеров също няма повдигнати обвинения, а според медийни публикации е викан за разпит заради натиск от страна на Миндич да бъде сключен договор за покупка на бронежилетки за армията.

Темата беше коментирана и по време на обедния брифинг на Европейската комисия. Говорителят Паула Пиньо заяви, че в Брюксел приветстват разследването на антикорупционните органи, защото то показва, че институциите вършат своята работа.

"В Украйна действително има антикорупционни органи и на тях им е позволено да работят", посочи тя.

В интервю за Politico комисарят по въпросите на правосъдието Майкъл Макграт пък е категоричен, че Киев трябва да покаже, че се бори с корупцията и престъпленията по високите етажи на властта, ако иска да бъде член на ЕС. Според него обаче властта показва усилия да се справи с проблем, който седи от дълго време в страната.

Путин отново атакува легитимността на властите в Украйна

Преди ден и руският президент Владимир Путин коментира корупционния скандал в Украйна, изказвайки съмнение и в легитимността на президента, чийто мандат изтече през миналата година, и в морала в Киев.

Паула Пиньо обаче отбеляза, че Володимир Зеленски е демократично избран президент на Украйна, "дори и ако Путин не иска да признае това". По време на неформалната си среща в Ангола европейските лидери също изрично оказаха подкрепа за Зеленски, заявявайки, че ще му предоставят нужната икономическа, военна и дипломатическа помощ.

От месеци Кремъл заявява, че властта в Киев е нелегитимна и поставя под съмнения кой би могъл да подпише евентуално мирно споразумение. По време на своята визита в Киргизстан преди ден Путин отново повдигна този въпрос и посочи, че в Русия са се провели избори.

Москва обаче официално не е във война с Украйна, а провежда "специална военна операция" и не е обявила военно положение. В страната не се водят активни бойни действия, а от съображения за сигурност избирателната комисия отмени изборите в няколко населени места в Курска област, където в този момент се провеждаше операция на украинската армия. Тогава бяха евакуирани 120 хил. души от деветте общини, в които изборите бяха отменени.