Производителят на ракетите "Фламинго" се бори да спаси името си и да увеличи производството

Украинската компания First Point, производител на дроновете FP-1 и ракетите "Фламинго", назначи бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео за член на консултативния съвет в опит да подобри репутацията си, пише Associated Press. Агенцията има достъп до един от заводите на компанията в Украйна и разговаря с част от ръководството. Според The New York Times Fire Point има поне 30 завода в Украйна

Сега компанията строи завод за ракетно гориво в Дания и иска да разшири производството си, пише още AP. Fire Point е един от най-големите бенефициенти по т.нар. "датски модел" - западните партньори избират компания от списък, представен от Киев, която да финансират чрез договори за покупки на оръжия и нужно за армията оборудване, което директно предоставят на украинската армия.

Ракетите "Фламинго", които произвежда компанията, изглеждат обещаващи, макар че все още се използват в тестови режим. Те използват стари двигатели от съветско време, но има подобрения по корпуса - от въглеродни влакна, а не от алуминий, които да направят ракетата по-малко уязвима на системите за ПВО. Компанията използва опита, който натрупа със своите дронове FP-1, а името на ракетата идва, след като по погрешка прототипът е боядисан в розово, допълва Bloomberg.

От Fire Point потвърждават, че вече са използвани четири ракети - през август по база на ФСБ в Крим, както и преди седмица по енергийни обекти в град Орел.

Проблеми с финансирането

Ракетите "Фламинго" бяха официално представени през лятото и няколко месеца имаше затишие около тях. Украинският президент Володимир Зеленски призна пред журналисти в края на октомври, че е имало технически проблеми и липса на финансиране, без да даде повече подробности. Той обаче допълни, че нужните средства за производството на ракетите вече са осигурени.

Бързият растеж на отбранителната компания обаче предизвиква интерес. Според публикация в The New York Times преди 2022 година компанията със собственик Йехор Скалиха се занимава с продуцентска дейност. По време на войната обаче сменя фокуса на работа и започва да произвежда дронове и ракети. Три години по-късно приходите от дейността ѝ надхвърлят 1 млрд. долара.

Медийни публикации свързват ръководството на Fire Point с бизнесмена Тимур Миндич - бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски, когато самият той се занимава с продуцентска дейност, и който е заподозрян в корупционни схеми в енергийния гигант "Енергоатом".

Зеленски подписа указ със санкции срещу Тимур Миндич, който напусна Украйна малко преди антикорупционните власти в страната да обискират дома му.

Основател на Fire Point официално е Денис Щилерман, пише АР. Той е категоричен, че е мажоритарен собственик на компанията, а Скалиха има дял от 2% от капитала. Той отрича и каквито и да било връзки с Миндич, с когото се е срещал на няколко пъти. Според NYT бизнесменът е опитал да купи дял от компаията, но е получил отказ.

В опит да подобри репутацията си Fire Point основа консултативен комитет, който да следи работата ѝ, поръчала е и международен одит, който да покаже дали има основание за съмнения.

През септември представителят на Белия дом Кийт Келог посети завод на компанията, а и президентът Володимир Зеленски също води там международни гости, на които да покаже постиженията на военната индустрия.

"Оръжия за Украйна" събра пари за "Фламинго" от дарения

През уикенда инженерите от Fire Point нарисуваха розово фламинго върху ракета, изградена с парите от чешката организация "Оръжия за Украйна". Организацията съобщи, че е събрала парите - 500 хил. долара, за 48 часа и обмислят покупката на още една.

Преди това организацията събра чрез дарения пари за покупката на хеликоптер Black Hawk, предаден на украинското военно разузнаване (ГУР).