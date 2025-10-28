Украйна призна за технически проблеми при производството на ракетите "Фламинго"

За технически проблеми и отказ от финансиране от западните партньори при производството на ракетите "Фламинго" призна украинският президент Володимир Зеленски пред украинската телевизия ТСН. Киев обаче е намерил свои средства и държавната поръчка за ракетите ще бъде изпълнена до края на годината, отбелязва още той в разговор с журналисти от телевизията.

Ракетата беше представена за първи път през август и според медийни публикации първите "изяви" са били в Крим по обект на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). По думите на Зеленски наличните ракети са били използвани успешно.

От лаконичния коментар не става ясна причината за отказа от финансиране. Производителят на ракетата е компанията Fire Point. През лятото тя съобщи за съвместно предприятие в Дания, в което ще бъде произвеждано твърдо ракетно гориво за далекобойните ракети и дронове, които произвежда.

Украйна ще сключва тригодишни договори за финансиране на най-ефективните производители на ракети, каза още Зеленски в своето вечерно обръщение за 1342-ия ден от пълномащабната война. Той поясни, че на заседание на щаба е имало среща между производители на далекобойни системи, военните, отговарящите за финансирането на военните поръчки, и дипломати, на която е обсъдено подписването на дългосрочни договори с производителите.

"Разширяваме подхода с дългосрочните договори, така че и производителите, и нашата армия да имат по-голяма сигурност", посочи украинският президент. Производството на далекобойни оръжия ще продължи и след края на войната, защото те са гаранции за сигурност, допълни още той.

Ракета или дрон е "Фламинго"?

Украински анализатори отбелязват, че "Фламинго" е по-скоро дрон с размерите на ракета. Според обявените от производителя параметри далекобойността ѝ е 3000 км, а бойната глава - 1100 кг. Според тях обаче ракетата се произвежда бързо, производството може да е масово и относително евтино, изстрелва се от обикновени установки, използвани и за дронове, което я прави напълно приемлива на този етап от войната.

Украйна има и други разработки на дронове ракети, сред които "Паляница" и "Пекло", както и собствена далекобойна ракета, направена по време на войната - модифицираната противокорабна ракета "Нептун", обясняват още украинските военни анализатори.

Санкции и далекобойни ракети

Далекобойните удари допълват санкциите на Запада, които са само един от елементите на натиска срещу Русия, коментира още Володимир Зеленски в интервю за Axios. Според него американският президент Доналд Тръмп не е искал ескалация на войната и да "затвори вратата за дипломацията", затова е отказал да предостави ракети Tomahawk на Киев.

"Мисля, че ако няма преговори, така или иначе ще има ескалация на бойните действия", допълни още украинският лидер.

Зеленски изчисли, че санкциите в най-добрия случай ще ограничат износа на руски петрол с не повече от 50%, което би означавало намаление на месечните приходи с около 5 млрд. долара. Той се надява на вторични санкции, които да направят по-ефективни наложените от САЩ мерки.

Не само ракетите Tomahawk

САЩ имат и други опции за далекобойни удари, не само ракетите Tomahawk, които не се нуждаят от толкова дълга работа по обучение на операторите, отчете още Зеленски и допълни, че при последната си среща с Тръмп в Белия дом са обсъждали и тези алтернативи. Пред журналисти във Вашингтон тогава той каза, че са се разбрали с американската страна да не коментират далекобойните възможности публично.

Украйна използва своите дронове за атаки в тила на Русия. Последните удари бяха насочени към Московска област и има съобщения за пожар във авиобазата "Раменское", както и в стратегическата база "Шайковка" (Калужка област). Руските военнни потвърждават и загубата на хеликоптер К-52 при необявени обстоятелства на 27 октомври.

Готова ли е Русия за разговори за мир?

Путин не е готов да приеме мирен план, смята още Зеленски, макар че потвърди, че заедно с европейските лидери разработват такъв и се очаква той да бъде представен след 7-10 дни. Зеленски отбелязва също, че и украинското, и американското разузнаване потвърждават, че в момента на бойното поле ситуацията е в тупик. Руската страна обаче не приема спиране на бойните действия и преговори с отправна точка линията на съприкосновението.

В същото време в руското публично пространство започна активно да се говори, че американският президент е променил своите позиции по войната, под натиска на Европа и Володимир Зеленски. Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва множество публикации и държавни чиновници, които развиват тезата, която вероятно цели да обясни на руската публика защо Москва не преговаря за прекратяване на войната.

Русия запазва своите искания за пълен контрол над Донбас, което означава, че украинските войски трябва да се изтеглят от почти 30% от територията на Донецка област. Москва не се отказва и от пълния контрол в останалите две области - Запорожка и Херсонска, и зам.-председателят на руската Дума Алексей Чепа заяви, че биха приели прекратяване на огъня, ако Западът спре да доставя оръжия за Украйна и украинските войски се изтеглят от четирите областти, които Русия частично окупира.

Четири причини, заради които Русия не може да продължи настъплението в Украйна

Според доклади на украинските служби руският президент Владимир Путин е заявявал на свои съюзници, че Русия ще превземе Донбас до 15 октомври, но от 2-3 месеца няма значително придвижване и се водят позиционни боеве, каза още Зеленски пред Axios. Според украински военни наблюдатели в някои зони дори не може да бъде определена линията на съприкосновение, защото действията са много динамични и позициите се сменят непрекъснато.

Източници от американското разузнаване съобщават пред италианското издание La Stampa, че са идентифицирали четири слабости, които няма да позволят на Русия да напредне в Украйна. На първо място това се оказва липсата на доброволци за войната и фактът, че Русия ще трябва да разчита на своите резервисти. Обучението им продължава кратко време и не изглежда, че са много по-ефективни от новобранците и хората без опит, записали се в армията.

Руската икономика започва да страда, което се потвърждава и от статистистическите данни на Москва, показващи, че дори и военната индустрия започва да се забавя. Данните на САЩ също разкриват, че напредъкът на Русия се забавя, а четвъртата слабост се оказват технологичните постижения, които прави Украйна с военното оборудване.

Полкът "Азов" съобщи за нов опит за пробив в Добропиля

Преди дни украинският главнокомандващ ген. Олександър Сирский докладва за стабилизирането на фронтовата линия в Добропиля. На 27 октомври обаче Русия опита нов щурм с 29 бронирани машини към Шахове и Володимиривка (Покровското направление). Според разпространените от полка "Азов" данни и кадри настъплението е спряно благодарение на минираните полета и със съвместните усилия на операторите на дронове, артилерия и усилията на украинската армия и Националната гвардия.

Съобщава се за 15 унищожени машини - 2 танка, 12 бронетранспортьора и един лек автомобил.

По данни на ВСУ руските военни усилват натиска в опитите си за превземане на Покровск и в това направление са регистрирани 79 атаки на 27 октомври. В съседното Олександривско направление през миналото денонощие са регистрирани 28 атаки, а в Костянтинивското - 32.

Интензивни остава боевете в Купянск, където геолокализирани данни показват, украинците укрепват позиции и в Харковска област - към Липци, след увеличаване на нивото на р. Сиверский Донец, където се съобщава за 11 сблъсъка. Геолокализирани кадри показват присъствието на украински военни в зони в западните части на Вовчанск, където преди са били руски позиции.

Руски военни кореспонденти съобщават за изпратени подкрепления към Приморск, които опитват да спрат опитите на руснаците да разширят пробива си в Запорожката област към Мала Токмачка.

Данните показват значително увеличаване на бойните действия - на 27 октомври са регистрирани 218 атаки спрямо 124 ден по-рано. Русия е извършила и 89 въздушни удара със 186 авиобомби, както и около 3900 артилерийски обстрела. Използвани са и почти два пъти по-малко от обичайното fpv-дронове - 3400.

Части от Сахалин останаха без електрозахранване

Части от най-големия руски остров Сахалин останаха без електрозахранване, а някъде липсва и вода, пишат руски медии. Местни жители съобщават за взрив в ТЕЦ-1, а според местните власти до инцидента се е стигнало след падането на гръмоотвод върху електропровод, свързващ две ключови подстанции в южите части на острова.

Заради прекъсването е задействана автоматична защита, която е прекъснала захранването в по-голямата част от острова. Работата по възстановяване на мрежата продължава.