SpaceX потвърди плановете за IPO и определи оценка от 800 млрд. долара

SpaceX продължава с вътрешната продажба на акции, която оценява компанията за ракети и сателити на Илон Мъск на около 800 млрд. долара, подготвяйки почвата за това, което може да се превърне в най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята.

В съобщение до служителите на компанията, видяно от Bloomberg, SpaceX заявява, че се подготвя за възможно излизане на борсата през 2026 г., което ще има за цел да финансира „безумна честота на полетите“ с ракетата Starship, центрове за данни с изкуствен интелект (AI) в космоса и база на Луната.

Тази оценка надхвърля предишния рекорд от 500 млрд. долара, поставен от OpenAI - компанията зад ChatGPT - през октомври, което прави SpaceX отново най-високо оценената частна компания в света.

Ако Мъск реши да продължи с IPO-то, това ще бъде поредното зрелищно начинание за него, но успехът му ще зависи от реализирането на поредица от амбициозни и рискови планове, които SpaceX трябва да осъществи през следващите години.

Компанията ще се стреми да набере значително повече от 30 млрд. долара в събитието, което би отбелязало най-голямото листване в историята.

Времето на IPO-то и съответната оценка са несигурни и компанията може да реши да не продължи напред, смятат експерти.

Компанията провежда търгови предложения два пъти годишно, давайки възможност на акционерите, включително служителите, да осребрят или да закупят допълнителни акции.

Най-продуктивният ракетен оператор в света доминира космическата индустрия с ракетата Falcon 9, която извежда сателити и хора в орбита. SpaceX е и лидер в индустрията за предоставяне на интернет услуги от ниска околоземна орбита чрез Starlink - система от хиляди сателити, обслужваща милиони клиенти.