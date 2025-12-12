Кевин или Кевин: кой ще оглави Фед през 2026 г.?

Американският президент Доналд Тръмп е склонен да избере догодина или бившия управител на Федералния резерв Кевин Уорш, или директора на Националния икономически съвет Кевин Хасет за ръководител на централната банка.

В интервю за The Wall Street Journal, дадено в Овалния кабинет на Белия дом в петък, президентът на САЩ коментира, че Уорш е начело в списъка му. „Да, мисля, че е. Мисля, че имате Кевин и Кевин. И двамата са – мисля, че и двамата Кевиновци са страхотни. Мисля, че има още няколко души, които са страхотни“, посочва той пред медията.

Хасет повече се възприема като фаворит за поста, след като Тръмп многократно загатна през последните седмици, че е избрал кой да оглави Фед. Коментарите му обаче показват, че Уорш остава солиден претендент.

По време на 45-минутна среща с Уорш в сряда в Белия дом, президентът го е притиснал сериозно по въпроса дали може да му се довери и да подкрепи намаляването на лихвените проценти, ако бъде избран да ръководи централната банка, според хора, запознати със срещата. В интервю за The Wall Street Journal Тръмп потвърди тази информация.

„Той смята, че лихвените проценти трябва да се намалят. Така мислят и всички останали, с които съм разговарял“, посочва Тръмп в интервюто.

Според държавният глава следващият председател на Федералния резерв трябва да се консултира с него относно определянето на лихвените проценти. „Обикновено това вече не се прави. Преди се правеше рутинно. Трябва да се прави“, казва Тръмп, като допълва, че „аз съм умен глас и трябва да се вслушват“.

На въпрос какви лихви очаква да види през следващата година Тръмп отговаря „1% и може би по-ниски“. Според него намаляването на лихвите ще помогне на Министерството на финансите на САЩ да намали разходите за финансиране на държавен дълг за 30 трлн. долара.

„Трябва да имаме най-ниския лихвен процент в света“, добавя президентът на САЩ.

Федералният резерв намали основния си лихвен процент тази седмица с четвърт пункт до диапазона 3,5-3,75%, което е тригодишно дъно. Решението за намаляване на лихвите получи обаче и три гласа „против“, най-много от 2019 г. насам.

Същевременно бившият съветник на Тръмп Стивън Миран гласува за по-голямо намаление – с половин пункт.

Тръмп провежда последен кръг от интервюта с водещите претенденти за председател на Федералния резерв. Министърът на финансите Скот Бесънт интервюира и двама настоящи управители на Федералния резерв, назначени от Тръмп през първия му мандат, Кристофър Уолър и Мишел Боуман, за да стесни списъка с потенциални кандидати. „Харесвам хората – всички хора, които съм поставил в борда, харесвам“, казва Тръмп в интервюто.

Хасет, който има докторска степен по икономика, е смятан за фаворит. Той е бил старши икономически съветник на Тръмп от 2017 до 2019 г., завърна се за краткосрочен договор по време на пандемията от Covid през 2020 г. и стана ръководител на Националния икономически съвет през януари тази година.

В интервю тази седмица Хасет омаловажи спекулациите, че е предполагаемият фаворит на пазарите. По думите му, Тръмп може бързо да си промени решението, дори да е направил избор.

Уорш, бивш икономически съветник в администрацията на Джордж У. Буш, който преди това е работил на Уолстрийт, е бил управител на Федералния резерв от 2006 до 2011 г. През 2017 г. Тръмп интервюира Уорш за работата, но избра Пауъл, който тогава публично подкрепяше политиката на централната банка за лесни пари. Тръмп е ядосан на Пауъл заради политиката му относно лихвите и многократно заплаши да го отстрани преди изтичането на мандата му.

В интервюто за медията американският президент посочва още, че е разочарован, че финансовите пазари са свикнали да се тревожат, че Федералният резерв ще повиши лихвените проценти, когато икономическата активност или наемането на персонал са по-силни от очакваното.

„Няма да приема никого във Федералния резерв, който, когато има добри новини, автоматично повишава лихвените проценти до небесата, за да убие инфлацията“, казва той.