Broadcom предизвика разпродажби на технологични акции на Уолстрийт

Американските акции отчетоха понижения в петък, тъй като инвеститорите продължиха да разпродават технологични книжа и да се насочват към сегментите на пазара, които предоставят стойност.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average изтри 0,51%, или 245,96 пункта, до 48 458,05 пункта, след като достигна нов исторически връх по-рано през сесията.

По-широкият индекс S&P 500 отписа 1,07% до 6827,41 пункта, а технологичният Nasdaq – 1,69%, или 398,69 пункта, до 23 195,17 пункта. Заради спадовете през деня S&P 500 губи близо 1% за седмицата, а Nasdaq – почти 2%.

Индексът Russell 2000 се понижи с 1,4%, но също така достигна нов исторически връх през търговската сесия.

Най-силно влияние върху S&P 500 и Nasdaq оказаха акциите на Broadcom, които поевтиняха с 11% заради опасенията на анализатори от свиване на маржа на групата, въпреки че резултатите ѝ за четвъртото тримесечие надминаха очаквания. Компанията обяви и силна прогноза за текущото тримесечие.

Broadcom обаче сигнализира, че голяма сделка за центрове за данни с OpenAI няма да започне да дава възвръщаемост поне до 2027 г. Тя намекна и за натрупани поръчки, заради което някои нейни клиенти обмислят сами да започнат да си набавят AI чипове.

Заради натиска, наред с акциите на Broadcom, поевтиняха и акциите на компании като AMD, Palantir Technologies и Micron. Същевременно акциите на компании от други сектори, като финанси, здравеопазване и промишленост, получиха известен тласък. Книжата на Visa и Mastercard например, както и на UnitedHealth Group и GE Aerospace, се наредиха сред печелившите в сесията.

„Днес е ден, в който стойността надмина растежа“, коментира Джед Елърбрук, портфолио мениджър в Argent Capital Management, пред CNBC. „Инвеститорите определено са плахи по отношение на изкуствения интелект – не са песимистични, а просто някак си, според мен, предпазливи, нервни и колебливи“, допълва той.

Ситуацията на пазара в петък отбелязва още един ден от ротационната търговия, след като инвеститорите в четвъртък се насочиха към циклични акции, които се считат за по-чувствителни към икономиката, докато реализираха печалби в ориентирани към растеж имена, свързани с търговията с изкуствен интелект.

Ходът идва, след като Федералният резерв в сряда намали лихвените проценти за трети път тази година.

Инвеститорите все още калкулират поне 50 базисни пункта спад на лихвите на Фед през следващата година поради очакванията, че бъдещият нов управител, който президентът на САЩ Доналд Тръмп ще назначи, вероятно ще бъде „гълъб“. Затова и BCA Research очаква 2026 г. да бъде конструктивна година за акциите. Компанията прогнозира, че S&P 500 ще завърши следващата година на ниво между 7200 и 7500, което предполага някъде между 5 и 10% възвръщаемост.

Goldman Sachs също гледа положително на американския пазар на акции през следващата година.

Доходността по американските държавни облигации се повиши в петък въпреки срещата на Фед в сряда, която не беше толкова „ястребова“, колкото някои инвеститори очакваха, пише The Wall Street Journal. Нещо, което повечето търговци не предвидиха, е решението на централната банка на САЩ да започне отново да изкупува държавни ценни книжа с темп до 40 млрд. долара на месец.

„Тези операции се различават от количествените облекчения по няколко начина“, коментира Уил Компърноул от FHN Capital. Целта е да се предотврати стресът на репо пазарите, като покупките ще се концентрират върху краткосрочни ценни книжа.

Доходността по референтните 10-годишни американски облигации достигна 4,194% в края на сесията в петък в сравнение с 4,138% в края на миналата седмица. Доходността по двугодишните облигации спадна до 3,529% в сравнение с 3,562% миналия петък.