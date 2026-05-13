ПИБ пласира две емисии облигации за 310 млн. евро на международните капиталови пазари

Първа инвестиционна банка (Fibank) успешно пласира на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро, съобщиха от банката. От там отчитат, че това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на ПИБ и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.

Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL). Емисията е посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки е презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1,5, както и допълнителната емисия, структурирана като хибриден капиталов инструмент в капитала на банката от първи ред, от 60 млн. евро, уточниха от ПИБ.

Емисиите ще бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.

Bank of America (BofA) действа като водещ мениджър по емисиите за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.

В ПИБ отчитат, че пласментът е реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори, което потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към банката, заради устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.

„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на ПИБ.

Припомняме, че Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на тази година тя е на пето място в банковата система по размер на активите с 10,02 млрд. евро. Към 31 март ПИБ отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания.