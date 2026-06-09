Европейските индекси приключиха борсовата сесия разнопосочно

Водещите европейски индекс приключиха борсовата сесия във вторник, без да намерят единна посока на фона на продължаващото напрежение около войната на САЩ и Израел в Иран.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 спадна с 0,42% до 619,09 пункта, като повечето сектори и борси в региона се представиха смесено.

Германският показател DAX се понижи с 0,8% до ниво от 24 418,07 пункта, а лондонският измерител FTSE 100 изтри 1,41% до ниво от 10 227,33 пункта.

Изключение за деня беше френският индекс САС 40, който завърши деня с минимален ръст от 0,05% до 8203,43 пункта.

Акциите на Fresnillo поевтиняха с близо 5,1%, а тези на Antofagasta - с 3,4%. Цената на книжата на BP спадна с почти 3%, а на Shell - с 1,9%.