Затишието в Близкия изток окрили азиатските пазари

Водещите индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион започнаха седмицата на положителна територия на фона на охлаждането на напрежението във войната на САЩ и Израел в Иран.

Южнокорейският бенчмарк Kospi се покачи с 0,97% до ниво от 6755,75 пункта, а измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 2,22% до ниво от 764,86 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 1,39% до 8894 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 нарасна с 0,66% до 65 038 пункта, а по-широкият показател Topix се покачи с 1,37% до 4066,07 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,95% до 25 199,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай добави 1,15% до 4702,43 пункта.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че печалбите на китайските индустриални предприятия са нараснали с 15,1% на годишна база през юни. Това е второ поредно забавяне на темпа на растеж, тъй като поевтиняването на енергоносителите отслабва ефекта от повишаването на цените, което беше основен двигател на възстановяването през тази година.

След 13 дни удари срещу Ислямската република, САЩ преустановиха военните действия в петък. Междувременно иранската армия съобщи, че Техеран също е прекратил ответните си действия.