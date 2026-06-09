Пентагонът обвини Alibaba, BYD и Baidu, че подпомагат китайската армия

САЩ добавиха в понеделник китайския гигант в електронната търговия Alibaba, интернет търсачката Baidu и автомобилните производители BYD и Nio към списъка с компании, за които се смята, че подпомагат армията на Пекин – ход, който може да изостри напрежението между двете страни, съобщава Ройтерс.

Дългоочакваната актуализация заменя списъка от началото на 2025 г. и излиза по-малко от месец след като президентът Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин по време на посещение в Пекин, където двамата лидери запазиха деликатно примирие в търговската война.

Списъкът вече включва широк спектър от водещи китайски технологични фирми, които са ключови за развитието на военната и индустриалната мощ на Пекин, което отразява опасенията на Вашингтон за сигурността на фона на интензивната геополитическа конкуренция между двете страни.

През февруари, когато пътуването на Тръмп до Китай все още не беше осъществено, Пентагонът публикува за кратко актуализиран списък, но след това бързо го оттегли без да даде подробни обяснения.

Новата версия, публикувана в понеделник, повтаря оттегления списък от февруари, но без да включва водещите китайски производители на чипове за памет CXMT и YMTC.

Други добавени компании включват биотехнологичната фирма WuXi AppTec, компанията за AI роботи RoboSense Technology и Unitree, водещ китайски производител на хуманоидни и четириноги роботи. На 1 юни американският производител на чипове за изкуствен интелект Nvidia заяви, че планира да работи с Unitree за създаване на роботи за изследователи.

Alibaba каза в изявление, че няма „никакво основание“ за включването ѝ в списъка. „Alibaba не е китайска военна компания, нито част от каквато и да е стратегия за военно-гражданско сливане. Ще предприемем всички възможни правни действия срещу опитите за погрешно представяне на нашата компания“, се казва в изявлението ѝ.

WuXi AppTec отговори, че включването ѝ в списъка е „неправилно“, и каза в изявление, че ще „предприеме незабавни действия, за да оспори и коригира това погрешно обозначение“.

Baidu „категорично“ отхвърли включването си в списъка и в съобщение за Ройтерс заяви: „Предположението, че Baidu е военна компания, е напълно неоснователно. Няма да се поколебаем да използваме всички налични възможности, за да бъде компанията премахната от списъка.“

Останалите компании не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин се противопоставя на „създаването на дискриминационни списъци, насочени срещу китайски компании“, и че неговите фирми спазват местните закони и разпоредби.

„САЩ трябва да прекратят тази погрешна практика и да създадат справедлива, честна и недискриминационна среда за китайските компании“, заяви говорител на посолството в изявление.

Някои компании, включително две структури, притежавани от китайския държавен петролен гигант China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) – CNOOC China и CNOOC International Trading – са премахнати. Въпреки това дъщерното дружество на CNOOC – China BlueChemical Limited – е добавено, а в документацията на министерството се отбелязва, че CNOOC се контролира пряко от китайското правителство.

Понякога компаниите могат да бъдат премахнати не защото САЩ определят, че те не са свързани с китайската армия, а защото вече не оперират в САЩ или защото името на дружеството се е променило.

Включените в списъка фирми „отговарят на критериите за определяне като „китайски военни компании“ и оперират в САЩ“, заяви Пентагонът в документацията си, която се изисква поне веднъж годишно съгласно американското законодателство. Компаниите могат да подадат молба за премахване от списъка, добави той.

Пентагонът включи в списъка и производителя на телекомуникационно оборудване Baicells, за когото Ройтерс съобщи, че миналата година е бил обект на разследване от страна на ФБР и Министерството на търговията. Компанията не е отговорила веднага на искането за коментар.

Въпреки че списъкът не налага официално санкции върху китайските фирми, съгласно скорошен американски закон от края на този месец на Министерството на отбраната ще бъде забранено да сключва договори директно с компаниите от списъка, а от 2027 г. – да закупува техните продукти или услуги чрез трети страни.