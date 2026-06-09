S&P 500 и Nasdaq затвориха на по-ниски нива, повлечени от технологичните акции

Водещите американски индекси S&P 500 и Nasdaq Composite приключиха борсовата сесия във вторник със спадове на фона на разпродажбите на технологични акции, предаде CNBC.

Широкият пазарен показател спадна с 0,26%, докато технологичният измерител се понижи с 0,97%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави около 85 пункта или 0,17%.

Акциите на Micron Technology поевтиняха с почти 5% след вчерашното възстановяване от 10%. Цената на книжата на компанията се срина с около 20% за два дни миналата седмица, включително отбелязвайки 13% спад в петък.

Акциите на Broadcom поеха надолу с над 2%.

Цените на петрола леко отслабнаха, след като министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че корабният трафик през Ормузкия проток „нараства значително“. Това движение стана факт и след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че сделка между САЩ и Иран може да бъде постигната „в рамките на два или три дни“, което би отворило ключовия морски маршрут „незабавно“.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 2,75% до 91,66 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,19% до 88,39 долара за барел.

Джей Хатфийлд, главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Advisors, отбеляза, че инвеститорите се пренасочват към акциите на имена като Home Depot, които могат да се възползват от повторното отваряне на Ормузкия проток. Освен това той посочи, че юни обикновено е „не добър месец“ за акциите и приписа част от натиска върху пазара на предстоящото първично публично предлагане (IPO) на SpaceX, като каза, че събитието вероятно тежи върху настроенията.

„Мисля, че всички са малко нервни“, каза Хатфийлд. „Мисля, че пазарите ще бъдат нестабилни, докато това листване не премине“, добави той.

Очаква се компанията на Илон Мъск да дебютира в петък, регистрирайки най-голямото IPO в историята.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,524%, а тази по 30-годишните - до 5,002%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,08% до 99,96 пункта.

Златото поевтиня с 1,8 на сто до цена от 4284,9 долара за тройунция.