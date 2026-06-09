Петко Вълков: Най-големият “черен лебед“ е още по-голяма военна ескалация

Най-големият „черен лебед“* е още по-голяма военна ескалация. Той не е оценен от пазарите. Този коментар направи Петко Вълков, началник управление „Трежъри“ в Българска банка за развитие, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него геополитиката все още оказва огромно влияние върху пазарите и доказателство за това е повишението на цената на петрола поради новата ескалация на конфликта в Близкия изток. Той е категоричен, че тези проблеми не са изчезнали, макар че пазарите може временно да не им обръщат голямо внимание.

„При продължаване на конфликта в Иран с участието на САЩ Китай може да се възползва от временното отслабване на най-голямата военна сила, тъй като запасите ѝ в известна степен са изчерпани, и да предприеме действия в Тайван. Конфликтът в Европа (между Русия и Украйна – бел. ред.) не е изгаснал и не се очаква скоро да се разреши“, отбеляза Вълков. И добави, че „пазарът смята, че конфликтите няма да се разрастват, но историята показва, че той често греши“.

По думите му до големия спад на технологичния сектор в САЩ се стигна още преди публикуването на данните за пазара на труда в САЩ в петък, като пазарите се настройваха за първите действия на новия председател на Федералния резерв, който влезе с дневен ред, че ще сваля лихвите. „През последния месец той се промени и преди данните в петък пазарите вече залагаха колко повишения на лихвите ще има до края на годината – едно или две. Преди публикуването на данните имаше очаквания, че ако те са по-добри от прогнозите, Кевин Уорш ще устои да не вдига лихвите на първото заседание на Фед. Но това не означава, че няма да се стигне до последващи повишения по-късно през годината“, коментира Вълков.

Той отбеляза, че при бързи промени в очакванията обикновено най-ударени са компаниите, които са реализирали най-голям ръст през последните месеци. „Големият спад в технологичния сектор вероятно се повлия и от предстоящото IPO на SpaceX тази седмица, тъй като големи фондове с голяма алокация към сектора, разпродаваха акциите си, за да набавят ресурс за участие в IPO-то“, обърна внимание пазарният анализатор.

По думите му, ситуацията, в която при по-бавен ръст на американската икономика пазарите регистрират нови рекорди от началото на годината, показва, че тя се движи на две скорости – една скорост във високотехнологичния сектор и друга в реалния сектор на икономиката. „Пазарът в момента награждава технологичния сектор“, смята Вълков.

Той припомни, че в петък се стигна до спад на всички типове активи - държавни ценни книжа, злато, криптовалути, акции. Според него това е било миниповторение на положението през 2022 г., когато поради инфлационните процеси и изключително бързото увеличение на лихвените проценти инвеститорите смятаха, че рецесията е неизбежна.

„Този път няма да бъдем свидетели на подобно силно повишение на лихвите от централните банки и може би търговията през следващите дни ще покаже, че сътресенията в петък, основно в технологичния сектор, няма да се повторят през следващите месеци“, очаква пазарният анализатор.

Той отчете, че приземяване на пазарите все още не се случва, въпреки че се очаква от няколко години, поради което и „най-големите песимисти сред анализаторите станаха умерени оптимисти“. Съветът му е инвеститорите да не разпродават и да чакат сривове на пазара, а „да поддържат известна, дори по-малка алокация към него, тъй като той е показал, че е изключително устойчив“.

„Историята сочи, че корекция на пазара се случва изключително бързо, с големи темпове на спад, но приключва за сравнително кратко време. При голямата рецесия през 2007-2008 г., например, спадът продължи от септември до март, каза още Вълков. – Сега няма очаквания за голяма рецесия, затова ако се стигне до спадове на пазара, те ще са за по-кратки срокове.“

* „Черен лебед“ (Black Swan) на финансовите пазари е непредсказуемо, изключително рядко събитие с катастрофални последици, което впоследствие хората се опитват рационално да обяснят като логично. Терминът е популяризиран от финансовия анализатор и математик Насим Талеб в неговата едноименна книга от 2007 г.

Как ще се отрази на пазара предлагането на SpaceX, OpenAI и Anthropic? Ще промени ли Илон Мъск модела си за развитие, за да не изостава от конкуренцията? Какви са перспективите за развитие пред Anthropic и OpenAI след IPO-тата? Може ли да се направи паралел с IPO-то на SpaceX и първичното публично предлагане на Facebook преди 14 години?

Материалът е с информационна стойност е не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

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