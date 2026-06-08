Красимир Атанасов: SpaceX е фантастичен филм, в който Илон Мъск продава мечти

Идеите на SpaceX са трудно постижими – част от поставените цели, свързани с data центрове, са далеч като инженерно осъществяване. Това мнение изрази Красимир Атанасов, ръководител „Търговия с акции“ в DV Asset Management, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той прогнозира, че приближава моментът, в който ще се излезе извън пределите на нашата планета, но смята, че на планетата Марс условията не са благоприятни за човешката раса и затова очакванията са все още в сферата на научната фантастика.

Красимир Атанасов посочи, че „много от тези неща са написани в проспекта и че технологията почива на „някакви“ очаквания“.

Той обясни, че SpaceXпрогнозира, че размерът на целия пазар, който могат да обхванат е 28 трлн. долара, което е 20% от брутния вътрешен продукт на целия свят, като 26 трлн. долара са в сферата на изкуствения интелект (AI).

„Има и други интересни моменти – например, какви бонуси са заложени за Мъск при постигане на определени цели. Част от тези цели още са далеч като инженерно постижение“, подчерта пазарният анализатор.

Той смята, че проектът SpaceX се движи между научна фантастика и реалност. „Как и кога човечеството ще излезе от пределите на Земята все още е научна фантастика. От друга страна, ракетите за многократна употреба вече са реалност и компанията дръпна много напред, а Starlink вече има над 10 милиона абонати“, напомни Красимир Атанасов.

Според него начинът, по който работи и е направен AI, автоматично прави технологията несигурна. „Предупрежденията на Anthropic в тази сфера не са нещо ново. Компанията сключва сделка със SpaceX за закупуване на изчислителна мощ, но е интересно че през първите няколко месеца почти няма плащане. Тук се повдига и друг въпрос – защо SpaceX продава тази технология, която представлява сериозно предимство“, отбеляза пазарният анализатор.

Що се отнася до това дали е реална оценката на SpaceX, Атанасов обясни, че редица инвестиционни банки – над 20 – са въвлечени в IPO-то на SpaceX, а около 30% от тези 75 млрд. долара са запазени за ритейл инвеститори.

Той повдигна въпроса и за оценката на SpaceX, която повдига редица въпроси – съотношението между цена и приходи е 94:1. „Всеки инвеститор трябва да види какви продажби и условия трябва да бъдат изпълнени, за да се доближим до цената от 1,77 трлн. долара“, обясни Атанасов. Той допълни, че SpaceX държи да се оценява като стартъп и показателите, по които се оценява компанията, не са нещо ново, а сега е модерно, защото това допринася за вдигане на оценката.

По думите му въпросът е какъв е шансът тези очаквания да бъдат оправдани и инвеститорите трябва да са наясно с перспективитее.

„SpaceX няма да влезе веднага в S&P 500 – това е нещо позитивно“ от страна на индекса“, коментира Атанасов. И посочи, че при NASDAQ виждаме прекалено бързо влизане и по-голям дял на пасивното инвестиране.

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

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