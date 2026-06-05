IPO-то на SpaceX привлича повече поръчки от наличните акции

SpaceX вече е получила поръчки за повече от наличните акции за очакваното си рекордно първично публично предлагане в размер на 75 млрд. долара, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

IPO-то на компанията за ракети, спътници и изкуствен интелект на Илон Мъск е преизпълнено след първоначални индивидуални разговори, информират източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията не е публична. Компанията, базирана в Старбейз, щата Тексас, предлага акции на цена от 135 долара всяка в сделка, която може да я оцени на около 1,8 трлн. долара.

Очаква се цената на сделката да бъде определена на 11 юни, а търговията да започне на следващия ден, като процесът все още е в много ранен етап, казват източниците. Говорител на SpaceX не е отговорил на молба за коментар.

Решението на Мъск да предложи акциите на фиксирана цена преди началото на приемането на поръчки е почти безпрецедентно за големи първични публични предлагания в САЩ за разлика от Европа и Азия. Повечето компании обичайно обявяват ценови диапазон по време на презентациите пред инвеститорите преди да пуснат акциите на пазара, като само няколко малки фирми са пропуснали възможността да преценят търсенето и евентуално да създадат очакване, като определят цена в горната граница на диапазона или над нея.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase & Co. са водещи в IPO-то, като в него участват още 18 банки. Компанията, официално известна като Space Exploration Technologies, очаква да направи дебюта си на Nasdaq и Nasdaq Texas под символа SPCX.

Междувременно Morgan Stanley съобщи в анализ, споделен с топ инвеститори, че приходите на SpaceX може да достигнат 3,4 трлн. долара през 2040 г., казват запознати с въпроса източници, цитирани от Wall Street Journal.

Morgan Stanley е уведомила инвеститорите, че коригираната печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации през 2040 г. може да надхвърли 2,7 трлн. долара, допълват източниците.

SpaceX обяви приходи от 18,7 млрд. долара през 2025 г. и загуба от 4,9 млрд. долара.

Банките споделят прогнозите си в дните преди IPO с избрани инвеститори, пред които правят презентация на първичното публично предлагане. Прогнозите идват от анализаторите от страната на продавачите в банките, които оперират отделно от инвестиционните банкери, работещи по самото първично публично предлагане.

Анализатори в Goldman Sachs и Morgan Stanley прогнозират, че приходите на SpaceX ще достигнат близо 160 млрд. долара през 2028 г., съобщават запознатите източници.

Goldman счита, че приходите на ракетната компания ще надхвърлят 470 млрд. долара през 2030 г., а Morgan Stanley прогнозира, че ще достигнат близо 330 млрд. долара, казват източниците.

И двете банки очакват бизнесът с изкуствен интелект да осигурява по-голямата част от приходите след тази година и да нарасне значително. Goldman предвижда, че звеното ще допринесе с около 322 млрд. долара през 2030 г., а Morgan Stanley очаква около 190 млрд. долара същата година. SpaceX обяви приходи на зараждащото се подразделение за изкуствен интелект от 3,2 млрд. долара през 2025 г.

Goldman и Morgan Stanley очаква SpaceX да има коригирана EBITDA от около 110 млрд. долара през 2028 г. и 352 млрд. долара през 2030 г.