Търговски парк с площ от над 13 хил. кв. м ще се появи в квартал "Надежда" в София

Нов търговски парк под бранда Estrea Park ще се появи в квартал „Надежда“ в средата на 2027 г. Търговският парк ще разполага с обекти с обща отдаваема площ от над 13 хил. кв. м и повече от 340 паркоместа, а основен търговец ще бъде веригата „Фантастико“. Тя ще изгради обект върху собствен терен и със своя инвестиция.

Estrea Park е съвместен проект на българската компания Park Lane Developments, част от групата AG Capital, белгийския фонд Mitiska REIM и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Проектът се реализира с подкрепата на Обединена българска банка, а главен изпълнител е „Микс-Констръкшън“.

„Квартал „Надежда“ е един от районите на София с много силен потенциал за развитие – с активна жилищна среда, добра свързаност и нарастваща нужда от модерни търговски площи и услуги в близост до дома. С Estrea Park целим да допринесем именно за това развитие, като създадем удобно, достъпно и устойчиво място за пазаруване. Проектът ще повиши качеството на градската среда и ще донесе реална добавена стойност за жителите на „Надежда“, „Връбница“ и съседните квартали“, посочи Таня Косева–Бошова, управляващ партньор в Park Lane Developments.

Според проучване на компанията GfK България, на 10 минути с кола от търговския парк живеят около 170 хил. души, а на 20 минути - над 860 хил.

„Estrea Park Надежда“ е още една важна стъпка в успешното партньорство между Mitiska REIM и Park Lane Developments. Обединяваме международния опит на Mitiska REIM в развитието на търговски паркове със задълбочено познаване на местния пазар и доказания капацитет на Park Lane Developments. Вярваме, че българският пазар предлага отличен потенциал за модерни, устойчиви и добре позиционирани ритейл проекти, които отговарят на нуждите както на потребителите, така и на търговците“, заяви Томаш Цифра, управляващ директор, Mitiska REIM.

Estrea Park ще бъде двуетажен и ще се намира на ул. „Владимир Зограф“ 81 в ж.к. „Надежда“ до супермаркет „Кауфланд“ и разширения надлез, който ще осигурява пряка транспортна връзка между районите „Люлин“, „Илинден“, „Връбница“ и „Надежда“.

Основният търговец „Фантастико“ ще изгради модерен супермаркет с площ от 4000 кв. м и собствени 120 паркоместа. Търговският парк ще разполага с над 20 обекта, които ще предлагат разнообразни стоки и услуги като мода, обувки, детски стоки, стоки за дома, дрогерия, аптека, кът със заведения за хранене, фитнес.

Инвеститорите в Estrea Park си поставят за цел да сертифицират проекта по стандарта BREEAM за сгради в експлоатация с оценка „Отличен“. Паркоместата ще бъдат озеленени, предвижда се още висока дървесна растителност в обособени зони, зарядни станции за електроавтомобили и стойки за велосипеди.

Проектът на „Estrea Park Надежда“ е разработен от архитектурно студио Planning на арх. Илиян Илиев, а надзорът е доверен на MMV Engineering. Правен съветник по проекта е Wolf Theiss Bulgaria, а Kinstellar Bulgaria консултират Mitiska REIM.

През есента на тази година предстои откриването на първия търговски парк под бранда Estrea Park в ж.к. „Хаджи Димитър“ в София. Проектът се намира на ул. „Резбарска“ 7 непосредствено до супермаркет „Кауфланд“, ще разполага с обекти с обща отдаваема площ от 13 600 кв. м и ще осигури над 250 паркоместа на посетителите. Основен търговец в „Estrea Park Хаджи Димитър“ е супермаркет „Лидл“.

Отново през есента предстои да започне строежът на третия Estrea Park в град Варна на ул. „Асен Разцветников“ в район „Владислав Варненчик“. „Estrea Park Варна“ ще разполага с над 10 хил. кв. м търговска площ и повече от 230 паркоместа. „Лидл България“ ще бъде ключовият наемател в проекта.

През месец април тази година Park Lane Developments и Mitiska REIM обявиха четвъртия си проект под бранда Estrea Park в столичния ж.к. „Люлин“. Това е втори проект на инвеститорите, в който супермаркет „Фантастико“ ще бъде основен търговец върху собствен имот.

„Форматът на ритейл парковете продължава да се разраства и вече се утвърждава като един от най-динамичните сегменти в търговските площи. Търсенето от страна на наемателите остава силно, а ниската незаетост показва, че добре позиционираните проекти с правилен микс от оператори имат стабилен потенциал“, коментираха от Park Lane Developments пред Investor.bg. В същото време конкуренцията се засилва, затова все по-важни стават локацията, достъпът, качеството на средата и дългосрочното управление на парка, допълниха от компанията.

„Новите ритейл паркове вече не се проектират просто като редица магазини с паркинг, а като удобни квартални дестинации за ежедневни покупки, услуги и кратък престой. Основният фокус е върху лесния достъп, достатъчното паркиране, силен хранителен оператор, разнообразен микс от наематели, заведения, услуги и по-приятна зелена среда. При проекти като Estrea Park „Надежда“ именно комбинацията от удобство, близост до хората и качествена градска среда е ключова за привличането на редовен поток от посетители“, отбелязаха инвеститорите.

Park Lane Developments изгражда, развива и управлява първокласни офисни, ритейл и логистични недвижими имоти в България и Централна и Източна Европа. Сред новите проекти на компанията са Park Lane Office Center и Aya Business Center в София.

Mitiska REIM е със седалище в Белгия и е водещ специализиран инвеститор в Европа в недвижими имоти с фокус търговски паркове. Моделът на Mitiska REIM е да инвестира в съвместни проекти с опитни местни компании във всеки регион. През последните 12 години Mitiska REIM управлява пет фонда и е изградил портфолио от 92 ритейл имота, представляващи над 1,2 млн. кв. м брутна отдаваема площ в Белгия, Нидерландия, Франция, Германия, Испания, Португалия, Румъния, Полша, Чехия, Словакия и България.