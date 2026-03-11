Обемът на търговските паркове у нас ще задмине общите площи в моловете тази година

Четири търговски парка са били открити в България през миналата година, с което общата отдаваема площ на всички действащи търговски паркове в страната към края на 2025 г. е достигнала 576 300 кв. метра, разположени в 45 проекта, сочат данни на консултантската компания Colliers.

Тя очаква през 2026 г. общият обем търговски паркове да достигне отдаваема площ от над 700 хил. кв. м и така да задмине общия обем модерни площи в търговски центрове в България. Освен това поради засилената конкуренция е възможно някои от търговците да предприемат оптимизация на мрежата си от обекти, включително да затварят магазини.

Търговските паркове, които са били открити през 2025 г., са Holiday Park Красно село, Ритейл Парк Костинброд, Ритейл Парк Приста Русе и Ритейл Парк Раковски. През изминала година отвориха врати и разширението на XOPark София и няколко по-малки проекта в Свиленград, Кюстендил и Ловеч.

Малките проекти под 5000 кв.м се развиват с бърз темп, като броят им е 33 с отдаваема площ от 101 600 кв.м, сочат данните на консултантската компания. Десет търговски парка са в активен строеж, което ще добави 140 600 кв.м към общото предлагане.

Търговските центрове в големите градове продължават да показват висока заетост, силна посещаемост, стабилни търговски обороти и устойчиви нива на наемите. Свободните площи в утвърдените проекти се движат между 0,2% и 8,1%. Някои от търговските центрове предприеха дейности по реновация и подобрения с цел да отговорят на потребителските очаквания за качество на средата и разнообразие от търговски категории, отбелязва Colliers.

Вследствие на повишеното търсене и липсата на предлагане, наемните нива за първокласни търговски площи отбелязват умерен ръст. Наемните нива за първокласни площи в София възлизат на 59 евро на кв.м на месец за главна търговска улица, 46 евро на кв.м на месец за търговски център и 13 евро на кв.м на месец за търговски парк, сочат данните на консултантската компания.

През 2025 г. развитието на проекти със смесено предназначение се е утвърдило като засилваща се тенденция на имотния пазар в страната. На фона на активното строителство на нови жилищни и бизнес проекти търговските площи придобиват ключова роля за изграждането на пълноценна и атрактивна градска среда, пише Colliers.

В краткосрочен план консултантската компания очаква наемните нива да останат стабилни, като при качествените проекти се предвижда леко повишение. Това се обуславя от ограниченото предлагане на свободни площи на предпочитани локации, засиления интерес от местни и международни търговци, както и нанарастващата потребителска активност.