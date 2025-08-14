Пазарът на търговски площи у нас остава силен с пълни обекти и нови проекти

Първата половина на годината се е характеризирала с висока активност в сегмента на търговските площи в София. През периода беше ребрандиран West Mall, с което приключи пореден етап от обновлението му. Състоя се официалното откриване на разширението на XOPark София, който предлага допълнителни 19 хил. кв.м търговски площи. Ритейл парк Estrea в кв. „Хаджи Димитър“ започна строителство на 15 хил. кв.м.

Модерните търговски площи в София остават съсредоточени основно в осемте водещи търговски центъра с общ обем над 357 600 кв.м. На бул. „Витоша“, главната търговска улица в столицата, са налични 31 300 кв.м, а четирите активни търговски парка предлагат 88 300 кв.м.

Свободните пространства по бул. „Витоша“ остават на ниво 2%, като в търговските паркове те почти липсват. На главната търговска улица най-силно е представен модният сегмент с дял от 33%, следван от заведенията с 25%, без да се включват пространствата, заети от външни маси и тераси. Средното ниво на незаети площи в търговските центрове, според данните от доклада на Colliers, е 3,2%, като над половината от тях са концентрирани в два проекта, а при утвърдените обекти свободните квадратури са минимални или липсват.

През първото полугодие на 2025 г. усвоените пространства в търговски центрове достигат 5800 кв.м, без да се включват премествания в рамките на един и същ обект. Наемните нива за първокласни имоти остават без промяна спрямо края на 2024 г. и възлизат на 58 евро на кв.м на месец за главна търговска улица, 45 евро на кв.м на месец за търговски център и 12 евро на кв.м на месец за търговски парк.

Фокусът на големите инвеститори в краткосрочен план остава върху големите населени места – София, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора и Пловдив, като се очаква по-внимателно и селективно планиране на нови проекти поради признаци на насищане в някои локации.

Отчита се повишена инвестиционна активност, която може да доведе до сделки по придобиване и продажба на утвърдени търговски обекти. Развитието на ритейл парковете се насочва към по-големи и диверсифицирани проекти, включващи мода, заведения, услуги и забавления, превръщайки ги в социални и културни центрове.

В краткосрочен план Colliers очаква наемните нива да останат стабилни, с възможност за покачване при качествените проекти поради ограничено предлагане на свободни площи и засилен интерес от търговци. Аутлет форматите се утвърждават като привлекателна опция за търговските вериги. Търговците стават по-селективни в избора на нови локации и увеличават инвестициите в технологични решения и дигитални инструменти, а онлайн продажбите заемат все по-голям дял от приходите, което води до преструктуриране на физическото присъствие, но с фокус върху развитието на физическите магазини и цялостното потребителско изживяване.

Очаква се засилен интерес към България от китайски инвеститори

Към средата на 2025 г. наличните индустриални и логистични площи за спекулативно отдаване под наем клас А и Б в София възлизат на 1 423 300 кв.м, което представлява увеличение с 21 900 кв.м спрямо края на 2024 г., показват още данните на Colliers. През разглеждания период операторите в сферата на логистиката и 3PL, традиционно водещи търсенето, не са активни. Повечето от усвоените площи са заети от компании в сферата на търговията (58%), следвани от строителни фирми (23%) и други дейности (19%).

Търсенето за първото полугодие възлиза на 8600 кв.м, като през същия период на 2024 г. усвоените площи са били над 44 250 кв.м. От обема през първите шест месеца на 2025 г. 81% са резултат от ново търсене, а останалите 19% са предоговаряния или удължавания на вече съществуващи договори.

В процес на активно строителство се намират 157 300 кв.м. площи клас А и Б, като 45% от тях са концентрирани в няколко сгради от един проект. Делът на незаетите площи в София остава на рекордно ниско ниво – 2,1%. Средните офертни наемни нива са без промяна спрямо предходния период и възлизат на 5,50 евро на кв.м на месец за складове клас А и 4 евро на кв.м на месец за складове клас Б. Таксата за поддръжка остава в диапазона между 0,8 и 1,5 евро на кв.м на месец.

Colliers очаква интересът към България от страна на инвеститори от Китай да се засили в близките години. Държавите от Централна и Източна Европа, включително България, печелят позиции в новите глобални вериги на доставка благодарение на близостта си до Западна Европа и конкурентните цени. Тенденцията за прехвърляне на производства от Азия към Европа продължава да стимулира търсенето на логистични и производствени площи, а присъединяването на България към Шенгенското пространство увеличава привлекателността ѝ като локация.

Значението на устойчивото строителство и ESG стандартите нараства, като макар България да изостава по степен на внедряване, се очаква интересът към енергийно ефективни и сертифицирани площи да се засилва. Високите наемни нива в модерните логистични проекти насочват част от компаниите към по-стари складове от клас Б или C на по-достъпни цени, особено във вътрешния ринг на София. Стабилизирането на строителните разходи и намаляването на лихвените проценти създават благоприятна среда за нови логистични инвестиции, като се очаква отложени проекти от периода 2022–2023 г. да преминат към етап на активно строителство.

През последната година Colliers отчита значителен ръст на цените на земята за логистични цели поради засиленото търсене както от инвеститори, така и от компании, които планират да изградят площи за собствено ползване. Електронната търговия в България остава на едно от най-ниските нива в Централна и Източна Европа, като потенциалното й развитие ще увеличи необходимостта от складови пространства.