Промишлените и автомобилните компании изведоха европейските пазари до ръст в четвъртък

Европейските пазари отбелязаха ръст в четвъртък благодарение на промишлените компании и автомобилните концерни, тъй като глобалният апетит към риск се засили поради завишените очаквания за пониоаване на лихвите в САЩ. Инвеститорите бяха и под въздействието на смесени сигнали от корпоративни съобщения, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,45% до 578,84 пункта в края на търговията и записа трета поредна положителна сесия.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 отбеляза ръст от 0,19% до ниво от 9710,87 пункта. Германският DAX напредна с 0,79% и завърши сесията на ниво от 23 882,03 пункта. Френският CAC 40 прибави 0,43% до равнище от 8122,03 пункта.

Автомобилните компании отбелязаха най-силен ръст от 2,2%, като книжата на Porsche и Mercedes-Benz прибавят съответно 5,7% и 4,4%.

Те бяха подкрепени, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи в сряда да понижи стандартите за пестене на гориво в стремеж да улесни автомобилните производители да продават бензинови коли.

Промишленият сектор също постигна силен ръст от 1,4%, като книжата на Schneider Electric и на Siemens Energy поскъпнаха със съответно 3,2% и 2,5%, след като J.P.Morgan повиши рейтинга и на двете компании от „неутрален“ на overweight.

Движенията в Stoxx 600 се дължаха и на увереността на инвеститорите, че Федералният резерв в САЩ ще понижи лихвените проценти следващата седмица.

Заявленията за помощи при безработица, които достигнаха най-ниското си ниво от над три години, не помогнаха за промяна на очакванията за понижаване на лихвите.

Технологичният сектор прибави 0,7%, а книжата на SAP поскъпнаха с 1,7%, след като J.P. Morgan подкрепи рейтинга overweight на книжата ѝ. Рейтингът на Capgemini, чиято цена на акциите се повиши с 4,2%, беше потвърден на „неутрален“.

Книжата на европейските компании за полупроводници също поскъпнаха в четвъртък. Тези на STMicroelectronics и Soitec отбелязаха ръст от съответно 3,4% и 2,7%.

Трейдърите бяха под влиянието на съобщения, че китайският производител на чипове Cambricon планира да утрои производството си на чипове, за да замени Nvidia на китайския пазар за изкуствен интелект, което подобри перспективите пред сектора.

Банковият сектор се възстанови с ръст от 1,1% след загубите предходния ден, а компаниите от отбранителния сектор прибавиха 0,9%, докато инвеститорите наблюдават мирните преговори за Украйна. Тръмп заяви в сряда, че пътят напред за мирните преговори за Украйна е неясен.

Междувременно секторът на здравеопазването се представи по-слабо със спад от 0,6%. Книжата на Philips поевтиняха с 5,6%, след като Citi изрази притеснения за очакванията за растеж на медико-технологичната компания през 2026 г.

Сред другите компании цената на акциите на Societe Generale се повиши с 3,2%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга им от „неутрален“ на „купувай“.

Книжата на някои производители на алкохол поевтиняха, като Remy Cointreau и Diageo отбелязаха спад от съответно 2,1% и 3,9%, след като UBS понижи рейтинга на акциите им.