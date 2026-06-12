Надеждите за скорошен мир в Иран тласнаха азиатските пазари нагоре

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха ръстове в петък, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че мирно споразумение с Иран може да бъде подписано още през уикенда.

Южнокорейският индекс Kospi скочи с 4,63% до ниво от 8123,62 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 3,22% до ниво от 1029,05 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 2,81% до 66 020,04 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 1,35% до 3881,96 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 1,98% до 8804 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,69% до 24 658,91 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 1,16% до 4777,32 пункта.

Тръмп първо заплаши, че отново ще атакува Иран и ще завземе неговата петролна инфраструктура, но впоследствие обяви, че нови удари няма да има и че споразумение е близо, без това да бъде потвърдено от Техеран.

Междувременно рисковете за корабоплаването край Ормузкия проток остават високи. Според Fox News американски сили са свалили през нощта два ирански военни дрона, които изглежда са се насочвали към търговски кораби. От своя страна, Иран заяви, че протокът ще бъде затворен за всички видове плавателни съдове вследствие на последните военни действия на САЩ.

Тръмп и преди многократно е твърдял, че споразумение с Иран е близо, но досега такова не е било постигнато. Войната доведе до почти пълното затваряне на Ормузкия проток, което сериозно ограничи доставките на суров петрол, горива и природен газ към световните пазари и засили инфлационния натиск.

Иран все още не е одобрил никакъв текст на споразумение със САЩ, съобщи агенция Fars.