Coface очаква 6% ръст в броя на фалитите по света през 2026 г.

Световната бизнес среда се влошава с все по-бързи темпове: в началото на 2026 г. броят на фалитите на фирми скача с 12%, воден от Северна Америка, където увеличението е 22%. На фона на геополитическите напрежения и нарастващия натиск върху разходите, Coface сега прогнозира 6-процентно увеличение на случаите на несъстоятелност в световен мащаб за 2026 г. Това показва нов анализ на компанията.

През последните месеци глобалната бизнес среда се влоши значително, като икономическите последици от конфликта с Иран започнаха да се отразяват на стопанската дейност, изтъква Coface.

Увеличението с 12% на случаите на несъстоятелност, отчетено в началото на годината, включително 22-процентия ръст в Северна Америка, илюстрира мащаба на настоящия шок и бързото влошаване на положението, в което се намират предприятията. Тази тенденция се подхранва от скорошните геополитически напрежения, особено в Близкия изток, последиците от които започват да се проявяват под формата на нарастващи разходи за доставки, повишена волатилност на енергийните цени и по-голяма несигурност, която оказва натиск върху инвестиционните решения, посочва още Coface.

Компанията значително преразглежда прогнозите си за несъстоятелността за 2026 г. Сега се очаква броят на случаите на несъстоятелност в световен мащаб да се увеличи с около 6%, което е повече от двойно спрямо предвиждания в началото на годината ръст.

Очаква се значителен ръст в САЩ и Франция – с по 8%, Япония – 7 на сто, докато в Германия и Нидерландия увеличението ще бъде около 5%.

По-умерен ръст, вариращ между 2% и 3%, се очаква в Испания, Италия и Великобритания.

Прогнози за ръста в броя на фалитите в развитите икономики. Графика: Coface

Ситуацията в България

„За България това означава, че за да се развиват успешно в такава сложна геополитическа среда, компаниите трябва да продължат да обръщат специално внимание на управлението на ликвидността, да се адаптират към пазарната волатилност и да идентифицират проактивно риска от контрагенти“, коментира Пламен Димитров, управител на Coface България.

Прогнозата на кредитния застраховател за 2026 г. е по-скоро за плавен ръст с около 2-3% в броя на обявените в несъстоятелност компании в България на фона на няколко поредни години на спад.

Основната причина се крие в огромния риск в транспортния сектор в страната и голямото нарастване в цените на горивата от началото на годината поради ескалацията в Ормузкия проток. Секторът традиционно е доста уязвим по отношение на забавени плащания и лоши вземания, а сегашната ситуация значително повишава риска от несъстоятелност на компаниите в бранша.

Транспортният бранш е пряко обвързан и с почти всяка друга индустрия. Повишава се и рискът от верижна реакция в закъсненията в плащанията и междуфирмената задлъжнялост, която не е никак малка. Средният период на отложено плащане в България през последните 24 месеца се увеличи значително и вече е в интервала между 90-120 дни в зависимост от сектора, изтъкват от Coface. Това е доста важен показател, тъй като доста често фалитите идват не от липса на бизнес, а от липса на ликвидност.

Очаква се също така и забавяне в световното търсене с около 2,5%, което неминуемо ще се отрази и в България. По-слабото търсене означава по-нисък растеж, което винаги се усеща най-много от малките компании, които преобладават в България.

Регионална динамика на случаите на обявени корпоративни фалити. Графика: Coface

Лихвените проценти влошават ситуацията

На този нестабилен фон условията за финансиране продължават да оказват силно натоварване върху предприятията. Въпреки началото на цикъла на облекчаване на паричната политика лихвените проценти остават на високи нива след няколко години на затягане на паричната политика, което води до трайно високи разходи по кредитите.

Това затруднение е още по-значимо, като се има предвид, че предприятията навлизат в тази фаза с безпрецедентно високи нива на задлъжнялост. Следователно, дори и малки промени в условията за финансиране могат да имат непропорционално голямо въздействие: повишение на лихвените проценти по кредитите само с 25 базисни пункта би било достатъчно, за да ускори отново неплатежоспособността в световен мащаб и да доведе ръста ѝ до нивата, наблюдавани през 2025 г., прогнозира Coface.

По този начин запазването на високите лихвени проценти действа като утежняващ фактор в една влошаваща се обстановка, като ограничава способността на предприятията да рефинансират дълговете си и да поемат по-нататъшни шокове.

Сравнително ниският брой на фалитите в периода 2020-2023 г. се дължи до голяма степен на мащабната държавна подкрепа в отговор на пандемията от COVID-19 и последствията от войната в Украйна. Макар в някои страни да се въвеждат отново мерки за подкрепа, техният мащаб остава значително по-ограничен. В големите европейски икономики фискалната подкрепа през 2022-2023 г. възлизаше на около 2-4% от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение, настоящите мерки са значително по-ограничени, като най-мащабната програма се наблюдава в Испания - около 0,3% от БВП.

Освен това последните мерки са по-целенасочени по своята същност. Макар това да би трябвало да помогне на най-уязвимите сектори и фирми, е малко вероятно да осигури широкообхватната подкрепа, наблюдавана по време на предишни кризи, посочва Coface. В резултат на това способността на публичната политика да ограничи нарастването на броя на фалитите изглежда по-ограничена.