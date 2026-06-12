КЗК проверява още две търговски вериги за натиск над производители

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва проверка на още две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци, след като в края на май 2026 г. образува две производства срещу „Кауфланд“ и „Т-Маркет“.

Предварителното проучване е въз основа на сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени, съобщават от антимонополния орган. За момента не се посочват имената на търговските оператори, които са обект на проверката.

В началото на седмицата правителството и най-големите търговски вериги в страната обявиха инициативата „Кошница с грижа“, в рамките на която за поне 6 месеца основни продукти ще се предлагат с намаление от най-малко 15%. Два дни по-късно от Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ сигнализираха, че производители-доставчици на тези вериги, са се оплакали от натиск да намалят доставните си цени с точно 15%. При среща на земеделският министър Пламен Абровски и председателя на КЗК Росен Карадимов обаче е станало ясно, че сигналът в крайна сметка не е свързан с новата кампания за евтини стоки. Предварителният анализ на Комисията е показал, че посочените в сигнала продукти не попадат сред включените в нея артикули. Към настоящия момент не са налице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата, съобщават от КЗК.

Антимонополният орган обаче ще провери сигналите, а при наличие на достатъчно данни за нарушения Комисията ще образува нови производства в рамките на своите правомощия.