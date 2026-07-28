SpaceX изгуби пазарна капитализация колкото цялата Tesla

Може ли един трилион да застане между трилионера и неговите фенове?

SpaceX на Илон Мъск е изтрила пазарна капитализация за над 1,2 трлн. долара, откакто акциите ѝ стигнаха връх от 225,64 долара през юни – почти точно колкото стойността на другата компания на милиардера Tesla, чиито акции също поевтиняха до едногодишно ценово дъно с понижение от 1,2% до 309,22 долара за акция.

В понеделник книжата на SpaceX поевтиняха за 13-а сесия от последните 16, разделяйки се с 1,4% до 113,50 долара за акция, пише CNBC.

Цената на акциите на SpaceX през последния месец. Графика: CNBC

Макар част от потоците от опции да става по-балансирана между биковете и мечките, най-големите единични сделки на SpaceX за деня в понеделник бяха неутрални към бичи. По-малките спекуланти продължават да купуват кол опции, които се нуждаят от бързо обръщане на поевтиняването и удвояване на цената.

В понеделник бяха търгувани повече пут опции, отколкото кол опции по обем, като търговците купиха 106 хил. кол опции в сравнение със 77 хил. пут опции, въпреки че по-голямата част от премията от 442 млн. долара беше обвързана с пут опции.

Четири от петте най-големи сделки по премия бяха неутрални или бичи, показват данните на Cboe LiveVol.

„Като инвеститор, е рано - а като търговец, Wall Street сега наказва AI акциите за капиталовите разходи“, казва Чарлз Муун от Prosper Trading Academy в Чикаго.

Едно е сигурно: SpaceX предлага на трейдърите едно от най-щурите преживявания на пазара. Накар отчетите обикновено да са събития, които намаляват волатилността, не е сигурно, че случаят ще бъде такъв след отчета следващата седмица.

Първият отчет на SpaceX след първичното публично предлагане проправя пътя към това инвеститорите да продадат 20% от допустимите си блокирани акции – общо до 911,5 млн. акции, на втория пълен търговски ден непосредствено след датата на първото публикуване на резултатите, т.е. 6 август.

„Не мисля, че блокирането на [книжата на] SpaceX ще бъде толкова лошо, колкото всички се страхуват“, посочва Мун, но допълва, че „това няма да помогне и на каузата“.