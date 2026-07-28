Южнокорейският индекс Kospi се срина с повече от 10%

Южнокорейските пазари преминаха през серия от временно спиране на търговията във вторник, след като разпродажбите на акциите на производителите на чипове се разпространиха и към останалите сектори, предаде Bloomberg.

Водещият индекс Kospi се срина с 10,84% до ниво от 6023,66 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq потъна със 7,72% до ниво от 705,85 пункта. В същото време акциите на Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. поевтиняха със съответно около 13% и 7%.

Южнокорейският пазар, който доскоро се смяташе за водещ индикатор на бума около изкуствения интелект (AI), бързо се превърна в предупреждение за рисковете от прекомерния инвеститорски ентусиазъм. Бенчмаркът Kospi е изтрил над 30% от върха си отпреди около месец под натиска на периодични съмнения дали големите световни компании в сферата на AI ще успеят да превърнат огромните си инвестиции в печалби, както и заради засилващата се конкуренция от китайски производители.

От общо 14 случая на задействане на механизма за автоматично спиране на търговията на Kospi от 2000 г. насам - сравнително рядка мярка, използвана при сериозни пазарни сътресения като пандемията от Covid-19 и войната в Иран - 8 са се случили през тази година. По-рано през годината Kospi беше най-добре представящият се борсов индекс в света, като в пика си беше нараснал с над 100% от началото на годината.

Намаляващата ликвидност също прави пазара още по-нестабилен. В ранния следобед обемът на търговията на Kospi беше с над 30% под средното равнище за последните 30 дни.

Разпродажбите във вторник последваха поевтиняването на световните акции на производители на полупроводници през предходната сесия. То се задълбочи след съобщения за напредък на подкрепяна от китайската държава компания в масовото производство на определени машини за производство на чипове.

Междувременно по-широките азиатски пазари отбелязаха смесени резултати.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 3,83% до 62 446 пункта, а по-широкият показател Topix се понижи с 2,52% до 3963,59 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,6% до ниво от 8947,8 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,25% до 25 270,5 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 2,83% до 4569,52 пункта.