Петролът продължава да поевтинява с нарастващия оптимизъм за преговорите с Иран*

Цената на петрола се понижава във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран водят преговори с цел прекратяване на конфликта в Близкия изток, като и двете страни засега се въздържат от нови атаки, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,52% до 87,9 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,38% до 82,3 долара за барел.

Според Axios Тръмп е решил временно да отложи нови военни удари, за да даде още един шанс на преговорите. На борда на президентския самолет Air Force One той заяви пред журналисти, че има „добър шанс“ разговорите да постигнат напредък. Въпреки това остава неясно дали се водят съществени преговори.

През последните седмици на петролния пазар се наблюдаваше изключителна волатилност. Първоначално цените рязко се повишиха след новата ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран и разширяването на конфликта към Червено море. В последните дни обаче те започнаха да спадат с отслабването на взаимните атаки.

Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като корабоплаването през Ормузкия проток все още не се е нормализирало.

„Не смятам, че ситуацията в Близкия изток е окончателно разрешена“, коментира Скот Шелтън, енергиен анализатор в TP ICAP Group Plc. Според него е необходимо да се видят реални доказателства, че петролът отново преминава свободно през Ормузкия проток - нещо, което все още не се случва.

Днес Тръмп трябва да се срещне във Вашингтон с израелския премиер Бенямин Нетаняху за разговори относно Иран. Двете държави започнаха военната кампания през февруари с цел да осуетят развитието на иранската ядрена програма.

Наблюдаваният корабен трафик през Ормузкия проток остава ограничен във вторник, като някои плавателни съдове вероятно са преминали с изключени транспондери. Данните на Kpler показват, че в понеделник само четири кораба са прекосили протока.

През протока Баб ел-Мандеб в понеделник са преминали около 25 товарни кораба, като няколко от тях са превозвали руски петрол.

Иранският външен министър Абас Арагчи е провел разговори със своите колеги от Саудитска Арабия и Оман, като е призовал за сътрудничество по въпроса с Ормузкия проток.

Междувременно представители на Иран и Оман работят по споразумение за възстановяване на корабоплаването през стратегическия морски коридор, който свързва Персийския залив със световните пазари и в мирно време обслужваше около една пета от световните дневни доставки на петрол.

Според източници, запознати с преговорите, разговорите между Иран и Оман продължават след срещи в Техеран. Успешно споразумение би позволило на Иран и САЩ да възобновят преговорите за прекратяване на войната.

Иранската армия съобщи, че е преустановила ответните атаки срещу американски бази и военни в региона след решението на Тръмп да отложи нови удари. През двете седмици преди това Иран почти ежедневно атакуваше цели в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.