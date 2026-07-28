Конкурентите атакуват Google за обезщетения след рекордната глоба от 1 млрд. долара

Продължаващото от десетилетия разследване на бизнес практиките на Google в Европа навлиза в нова, скъпоструваща фаза. Загубата на първото дело, заведено срещу компанията съгласно новото законодателство на ЕС, отваря вратата за вълна от частни съдебни искове, в които се искат обезщетения в размер до 10 млрд. долара, пише Ройтерс.

След като вече понесе глоби от ЕС в размер на милиарди долари от 2017 г. насам, търсачката на Alphabet сега е изправена пред съдебни дела, заведени от по-малки конкуренти в цяла Европа, посочват шестима адвокати и финансисти, специализирани в съдебни спорове, както и статистика за делата, заведени в шест държави.

Това се случва след глобата в размер на 1 млрд. долара – първата по Закона за цифровите пазари (DMA) – наложена на компанията за това, че е давала предимство на собствените си услуги и е възпрепятствала разработчиците на приложения да насочват потребителите към по-евтини алтернативи извън магазина за приложения Google Play.

Това установяване на продължаващи нередности може да окуражи още страни да заведат дела, казват адвокатите. „Мисля, че това ще предизвика нова вълна от съдебни дела“, заяви Томас Хопнер, партньор в Geradin Partners, която консултира германската платформа за сравнение на цени Idealo по дело за пазарна злоупотреба.

През ноември съд в Берлин присъди на Idealo обезщетение в размер на 465 млн. евро, което е най-голямата глоба, наложена някога от съд в Германия за нарушение на антитръстовото законодателство.

Специализираните търсачки „може да поискат обезщетения, вероятно не само за периода на действие на DMA, но и за годините преди нарушенията по DMA“ съгласно член 102, добави Хопнер, позовавайки се на по-старо законодателство на ЕС, забраняващо на компаниите да злоупотребяват с доминираща пазарна позиция.

Google заяви, че твърденията са неоснователни.

„Категорично не сме съгласни с тези съдебни искове, които са заведени от компании, търсещи финансово обезщетение, вместо да инвестират в собствените си продукти“, заяви говорител на Google.

Исковете за обезщетение биват отправени в момент, в който разходите на Google за изкуствен интелект са довели до изразходване на значителни средства, като свободният паричен поток на Alphabet през второто тримесечие е отрицателен за първи път, откакто акциите на компанията са публично търгувани.

Те се добавят към глобите в размер на 10,4 млрд. евро, наложени на Google от ЕС през последното десетилетие, докато регулаторните органи заемат твърда позиция спрямо големите технологични компании. Частните дела са на различни етапи, а според адвокати и фирми за финансиране на съдебни спорове се подготвят още, които предстои да бъдат заведени.

Глоби, наложени на Google миналата седмица, бяха петата и шестата поред за антиконкурентни практики. Миналия месец Google загуби продължителната си битка срещу рекордната глоба от 4,1 млрд. евро, наложена от ЕС за използване на мобилната си операционна система Android с цел блокиране на конкуренти.

Междувременно Google разчита, че времето ще работи в негова полза, заявиха адвокатите, имайки предвид, че делата могат да се проточат с години. Компанията все още може да обжалва глобата, наложена съгласно Закона за пазарите на цифрови услуги.