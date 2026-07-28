Любомир Каримански от БНБ се усъмни в изчисленията на кабинета за следващите 3 години

Грешка е в бюджета за 2027 г. правителството да не направи нова средносрочна фискална програма за следващите три години. Това каза пред bTV Любомир Каримански, член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ). Според него има и „претупване“ и на т.нар. програмни бюджети, заложени в Закона за държавния бюджет.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза съществува макрорамка за следващия период от 3 години, която правителството в държавния бюджет възнамерява да не изменя през 2027 г., каза Каримански. За него това е базисен проблем, защото макрорамката съдържа основните икономически и финансови показатели, на които стъпват икономиката, приходната и разходната част на бюджета.

„Когато имаме динамика, изразена от геополитическа нестабилност, вътрешно повишаване на потреблението и все още недотам охлаждане на кредитния пазар в България, постигаме единствено това динамиката да не бъде отчетена. Това пряко дава отражение върху приходната и разходната част“, каза той.

Като примери за проблеми в решението да не бъде актуализирана средносрочната бюджетна прогноза той даде планираната инфлация за 2026 г., изчислена по хармонизирания индекс на потребителските цени, в размер на 4,3%.

„Българската народна банка излезе с прогноза, че тази инфлация на средносрочна база за годината ще бъде около 5%, което означава разлика от 0,7%. Обикновено прогнозите на БНБ са много по-близки до реалните“, отбеляза Каримански.

„Най-вероятно правителството стъпва на пролетната макроикономическа прогноза и не я ревизира. Тоест би трябвало към есента, която сега идва, да може да се направи нова макроикономическа прогноза за бюджет 2027“, обясни той.

„Именно затова казвам, че фундаментално ме притеснява този член в бюджета накрая, в текстовата част преди преходните и заключителните разпоредби, че правителството не възнамерява да излиза с нова актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, когато се изготвя бюджетът за 2027 година“, каза още Каримански.

Като друг проблем, видим от настоящата средносрочна прогноза, той изтъкна намерението на управляващите да търсят варианти за концесии, което обаче не си личи по документа, в който са зададени политиките на властта.

„За 2026 г. концесиите се планират да бъдат 0,15% от БВП – толкова, колкото са били почти всяка година в миналото. Ако за 2026 г. е минала и остават 5 месеца, то за 2027 г., където би трябвало да личи това намерение за концесиониране, е 0,18% от БВП – отново несъществено. За това отделяме като ресурс 243,5 млн. евро, които са планирани за 2027 година. 2028 г. не е по-различна, дори отиваме малко по-надолу“, каза още Каримански.

Финансистът определи като изключително притеснително и провеждането на реформи през преходните и заключителни разпоредби на бюджета, защото тогава не се изисква обществено обсъждане. Като пример даде промените в Кодекса за социално осигуряване.

„Редно е да имаме много по-широко обсъждане на такъв тип реформа“, каза той.