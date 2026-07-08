Търговията на SpaceX в Nasdaq-100 започна с разочарование за инвеститорите

Дебютът на акциите на SpaceX в индекса Nasdaq-100 се оказа неуспешен.

На фона на общия ценови спад на технологичните акции книжата на производителя на ракети поевтиняха с 6,8% до 149,47 долара – над цената от първичното публично предлагане (IPO) от 135 долара, но под върховата стойност от над 200 долара и под цената от 150 долара, на която акциите започнаха да се търгуват на 12 юни, пише Wall Street Journal.

Въпреки че това бе едва първият ден на търговия в индексите за компанията, ръководена от Илон Мъск, спадът на SpaceX беше разочароващ ранен резултат за инвеститорите, които бяха заложили, че включването им ще даде тласък на акциите.

Очакваше се взаимните и борсово търгуваните фондове с управлявани активи на стойност около 800 млрд. долара да закупят акции на SpaceX, за да отразят представянето на Nasdaq-100, осигурявайки по този начин гарантиран източник на търсене, за който някои се надяваха, че ще повиши цената на акциите.

Все пак анализаторите предупреждаваха, че очакваните покупки за индекса може би вече са били отразени в цената на акциите, като през миналата седмица тя отбеляза ръст от почти 6%.

„Хедж фондовете и краткосрочните трейдъри залагаха на включването в Nasdaq“, заяви Джей Хатфийлд, главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Advisors. Той добави, че общата слабост на Nasdaq във вторник не е помогнала на ситуацията.

Притиснат най-вече от акциите на производителите на полупроводници, индексът Nasdaq Composite спадна с 1,2% във вторник. S&P 500 отбеляза понижение от 0,4%, а Dow Jones Industrial Average – от 0,2%.

С грандиозните си амбиции да колонизира Марс и да изгради центрове за данни в космоса, SpaceX се превърна в символ на бурния пазар на ценни книжа, който не се поддаде на войната, инфлацията и заплахата от повишаване на лихвените проценти и достигна нови рекордни нива.

Анализаторите от Wall Street като цяло дават оптимистични прогнози за компанията. Deutsche Bank например определи целева цена от 255 долара във вторник, като изтъкна многократно използваемите ракети на компанията, бизнеса със сателитен интернет и това, което според банката е „ясно предимство“ при евентуалното разгръщане на инфраструктура за изкуствен интелект в космоса.

Въпреки това се забелязват признаци на притеснения сред инвеститорите. Скоро след IPO-то през юни SpaceX емитира и първите си облигации, продавайки дългови ценни книжа на стойност 25 млрд. долара, до голяма степен с цел рефинансиране на по-ранен банков заем.

Първоначално продажбата изглежда вървеше сравнително добре. Облигациите обаче бързо поевтиняха на вторичния пазар до степен, която инвеститорите рядко са виждали, а това доведе до повишаване на премията по доходността им, или спреда, спрямо американските държавни облигации.

Към понеделник спредът по облигациите на компанията с падеж през 2036 г. беше 1,65 пр.п., според MarketAxess, което е повишение спрямо първоначалното ниво от 1,4 пр.п.

С пазарна капитализация от 2 трлн. долара и над 100 млрд. долара налични средства SpaceX притежава кредитен рейтинг от инвестиционен клас. Въпреки това инвеститорите са изправени пред няколко големи неизвестни, включително колко средства ще изразходва SpaceX и колко заеми ще вземе в бъдеще, заяви Дейвис Хеберт, управляващ директор в CreditSights.

„Във въздуха витаят много неясноти“, каза той.