SpaceX подготвя дебют на облигационния пазар за 20 млрд. долара

SpaceX продава за първи път облигации с инвестиционен рейтинг, като се очаква това да бъде началото на огромна кампания за набиране на средства, предназначени за финансиране на амбициите на компанията в областта на изкуствения интелект след рекордното ѝ първично публично предлагане (IPO) за 75 млрд. долара, предава Bloomberg.

Банки, сред които Goldman Sachs Group, организират разговори с инвеститори в понеделник, съобщи запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен, тъй като няма разрешение да говори публично. Очаква се да последва продажба на облигации с падеж между пет и 30 години, добави източникът.

Планираната емисия облигации е изключително необичайна за пазара на облигации с висок рейтинг, където инвеститорите обикновено отпускат заеми на утвърдени компании, които произвеждат коли или продават застраховки „Живот“. SpaceX не е излизала на печалба и според бележка от S&P Global Ratings, публикувана миналата седмица, се очаква да изразходва средствата си до 2029 г.

В момента компанията предлага на инвеститорите преди всичко надежда за рентабилност в бъдеще. В меморандума за емитиране на облигациите, видян от Bloomberg, SpaceX пише: „Нашата мисия е да изградим системите и технологиите, необходими за създаване на мултипланетарен живот, за да разберем истинския характер на Вселената и да разширим светлината на съзнанието към звездите“, като повтаря формулировките от проспекта при IPO-то си.

Но купувачите на облигации може да приемат това по-трудно от инвеститорите в акции. Притежателите на облигациите няма да участват в огромната печалба, ако всичко върви добре, те ще получават лихвените си плащания, а в края на срока ще си възвърнат и главницата.

„Това явно трябва да се осмисли и изисква известна доза доверие“, коментира Рос Памфилон, главен инвестиционен директор на отдела за фиксирани доходи в Impax Asset Management.

SpaceX се стреми да набере най-малко 20 млрд. долара от продажбата на дълг, съобщи Bloomberg миналата седмица. Постъпленията ще рефинансират мостов заем с приблизително същия размер - кредитна линия, която съставлява по-голямата част от дългосрочния дълг на SpaceX в размер на 29,1 млрд. долара.

В момента облигационните пазари са широко отворени за много компании, които инвестират в изкуствен интелект. Alphabet, Amazon.com и други набраха дълг за над 300 млрд. долара, свързан с изкуствения интелект, от ноември м. г. насам на различни кредитни пазари, което допринесе за постигането на почти рекордно ниво на емисиите тази година. Продажбите на корпоративни облигации с висок рейтинг в САЩ възлизат на около 1,1 трлн. долара, което е с 30% повече в сравнение със същия период година по-рано.

Цената на акциите на SpaceX се понижи с 11% в понеделник, след като компанията обяви емисията, те поевтиняват за трети пореден ден. Въпреки това акциите се търгуват над цената на първичното публично предлагане.

Високи кешови нива

SpaceX все пак разполага с някои ключови фактори в своя полза. Към 19 юни тя е имала над 100 млрд. долара в брой и парични еквиваленти, както се посочва в документ от понеделник. Хазната на компанията беше подсилена от рекордното ѝ първично публично предлагане, което я превърна в една от публичните компании с най-висока оценка в света, а основателя ѝ Илон Мъск - в първия трилионер в света.

Миналата седмица компанията получи рейтинги ВВВ от трите основни агенции за оценки на облигациите - Moody’s и Fitch Ratings оцениха дълга на SpaceX съответно на Baa1 и BBB+, което е с три степени над неинвестиционния рейтинг. S&P Global Ratings даде оценка от BBB, която е с една степен по-ниска.

Запазването на инвестиционния рейтинг е изрична цел на компанията, който служи като предпазна мярка за бъдещи разходи, съобщи S&P в бележка от миналата седмица. Компанията може да предприеме стъпки като намаляване на инвестициите, ако нивата ѝ на дълг започнат да застрашават рейтингите ѝ, добави рейтинговата агенция. SpaceX вероятно ще трябва да набере дълг и собствен капитал, за да покрие дефицитите в свободния паричен поток, коментира S&P.

Първата емисия висококачествени облигации на SpaceX е поредната голяма сделка от технологични компании, които стоят зад бума в областта на изкуствения интелект. До момента инвеститорите усвоиха с готовност предлагането. Неотдавнашната емисия облигации на Nvidia на стойност 25 млрд. долара, поредната мегасделка, привлече поръчки, които надвишаваха три пъти размера на предлагането.