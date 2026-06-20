Сливането на SpaceX и Tesla ще направи Илон Мъск император

За Илон Мъск дебютът на SpaceX на публичния пазар едва ли би могъл да мине по-добре. Цената беше указаните 135 долара за акция и оттогава скочи значително, като добави над 870 млрд. долара само за три търговски сесии към вече огромната пазарна капитализация на компанията. С 2,64 трлн. долара Space Exploration Technologies Corp. съперничи на Amazon.com – далеч по-печелившия технологичен гигант, чийто основател е големият съперник на Мъск при ракетите Джеф Безос. Междувременно Мъск се превърна и в първия трилионер в света.

SpaceX също така напълно засенчи другата компания на Мъск с цена на акциите в космоса – Tesla. Ако настоящата тенденция се запази, това би трябвало да улесни значително Мъск, ако реши да ги обедини в една публично търгувана империя в размер на няколко трилиона долара, потенциално съперничеща на Nvidia за титлата на най-ценната листната компания в света, пише колумнистът на Bloomberg Лиъм Денинг в материал.

Наративът на Мъск по отношение на двете компании, съсредоточени върху изкуствения интелект, дава силно основание той да ги обедини, както и очевидното му желание за по-голям контрол над Tesla и колебливия растеж на компанията и разходите ѝ. Тази логика и водещата роля на Мъск и в двете компании създават потенциален конфликт на интереси, защото би било от полза за вероятния купувач, SpaceX – където Мъск има много по-голям контрол и откъдето сега идва по-голямата част от нетното му богатство, ако Tesla стане относително по-евтина.

Пазарът вече върши тази работа и то бързо. Разбира се, това са първите дни на търговия за акциите на SpaceX. Настоящата им цена е дори по-малко обвързана с реалността, отколкото е обичайно за компания под ръководството на Мъск, предвид съчетанието на все още ограничен за търговия брой акции и продължаващата мания около листването, преди да има каквито и да било обявени официални резултати. И все пак, ако относителното предимство на SpaceX спрямо Tesla се запази, това би помогнало за евентуална сделка изцяло с акции.

Коефициентът, който показва колко акции на SpaceX ще необходими, за да покрият една акция на Tesla, говори достатъчно. Това число вече е спаднало с 32%. SpaceX беше оценена с около 266 млрд. долара повече от Tesla, когато цената на акциите беше определена. Това число се е увеличило до 1,1 трлн. долара.

Една такава разлика представлява сама по себе си отворена покана за консолидация.

Критичен аспект за подобна сделка, може би дори ключовият аспект, би било нивото на контрол, което ще получи Мъск. Той вече има желязна хватка върху SpaceX – структура с два класа акции, която му дава 84% право на глас при първичното публично предлагане, и много по-малък дял в Tesla, под 20%, включително ограничени акции. Като се има предвид това, колкото по-голяма е разликата в оценката в полза на SpaceX, толкова по-голям би бил контролът на Мъск върху обединената компания.

SpaceX би могла да предложи на Tesla премия за поглъщане от една трета спрямо текущата ѝ цена, а Мъск все пак може да се окаже с проформа контрол върху гласовете от около 74%. Това би означавало оценка за Tesla от малко над 2 трлн. долара, което би могло да убеди акционерите да гласуват в полза на обединението, особено като се имат предвид влошаващите се финансови показатели на компанията. Това би осигурило на Мъск и допълнителния бонус от отключването на първия транш от неговия пакет с възнаграждения от 1 трлн. долара в Tesla – останалата част би изчезнала – което би се конвертирало в повече акции на SpaceX. При равни други условия и с голямото предположение, че цената на SpaceX ще остане устойчива, подобна сделка би била сключена при оценка от почти 5 трлн. долара, съперничейки на пазарната капитализация на Nvidia.

Във всяка обичайна ситуация покупката на една харчеща компания от друга харчеща компания, и то с премия, като и двете са управлявани от едно и също лице, би предизвикала разпродажби и бунт на акционерите. При оценка от приблизително 2 трлн. долара, SpaceX би платила 138 пъти бъдещата EBITDA за Tesla, а позицията на другите акционери на SpaceX би отслабнала от около 50% до по-малко от една трета.

Но нищо от това не е обичайно – говорим за най-голямото IPO в историята на компания на загуба, към чиято капитализация се прибавят близо 900 млрд. долара за три дни. Инвеститорите на SpaceX, които не се наричат Илон Мъск, с радост вече подкрепиха акционерна структура, която прави позицията им клас А по същество безсилна, когато става въпрос за гласове.

Те също така бяха доволни от това, че SpaceX е платила 250 млрд. долара за другия страничен проект на Мъск и по същество мелачка на пари xAI. Акционерите на Tesla имат по-голям контрол на теория, но централната роля на Мъск върху стойността на акциите им, заедно с нестабилния борд, означават, че практиката е по-маловажна от теорията. И макар че все още нямаме подробности, почти сигурно има значително припокриване в инвеститорските бази на двете компании, което може да обясни относителния натиск върху акциите на Tesla, тъй като някои ликвидират тези активи, за да финансират покупките на SpaceX.

Ако ранната търговия ни казва нещо, то е, че феновете на Мъск искат той да направи обединението и да управлява необезпокояван.