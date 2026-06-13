По един показател SpaceX бледнее пред някои от най-горещите IPO-та в Китай

SpaceX на Илон Мъск влезе в историята с най-голямото първично публично предлагане (IPO) на акции за всички времена, но има поне един показател, по който сделката изостава.

IPO-то на Space Exploration Technologies Corp., както официално се нарича компанията за ракети, сателити и изкуствен интелект, привлече над 100 млрд. долара поръчки от индивидуални инвеститори, съобщават запознати с въпроса хора, цитирани от Bloomberg. Въпреки че офертите са огромни по повечето стандарти, те все пак бледнеят в сравнение с някои от най-горещите IPO-та в континентален Китай и Хонконг.

В Шанхай листването на китайския производител на чипове MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. в края на 2025 г. привлече оферти за приблизително 3 трлн. юана (444 млрд. долара) от малки инвеститори. В Хонконг първичното публично предлагане на веригата за чай Mixue Group за 511 млн. долара миналата година привлече поръчки от индивидуални инвеститори на стойност над 1,8 трлн. хонконгски долара (230 млрд. долара), което е най-високата сума за записвания за тази категория поне за последните 10 години, според данни, следени от TradeGo FinTech Ltd.

В основата на ентусиазма около IPO-тата в континентален Китай са звездните печалби от първия ден на търговия, които са практически гарантирани заради усилията на регулаторите да поддържат изкуствено ниски оценки на дебютиращите акции. А процесът наподобява лотария. Без да се изисква предварително плащане, милиони се присъединяват към офертите с шанс да спечелят акции при минимален риск.

В Хонконг, финансирани от лесен достъп до маржин заеми от брокери, индивидуалните инвеститори в града редовно използват ливъридж, за да увеличат IPO шансовете си, допълнително насърчавани от силния страх да не пропуснат следващия технологичен гигант.

Дебютните продажби на акции в Хонконг са привлекли общо над 16 трлн. хонконгски долара поръчки на дребно досега тази година. Това е почти равно на търсенето от малките инвеститори за всички листвания в Хонконг през миналата година.

IPO-то на SpaceX не бе достъпно за инвеститори, базирани в континентален Китай и Хонконг заради ограниченията на САЩ за износа на ключови технологии, съобщиха запознати с въпроса хора.

Двигатели на листванията в Хонконг и континентален Китай тази година са компаниите по веригата за доставки на изкуствен интелект, където Китай и САЩ се конкурират за технологично господство. Продажбите на акции на Maiden в Хонконг са на път да надхвърлят 43 млрд. долара тази година, според Bloomberg Intelligence, което би било шестгодишен връх.

В континентален Китай борсовият регулатор облекчава достъпа до IPO-та, след като започна да ограничава новите листвания през 2023 г. Сред тези, които са в процес на излизане на пазара, са гигантът в производството на чипове за памет ChangXin Memory Technologies Inc., който планира да набере поне 29,5 млрд. юана, и LandSpace Technology Co., китайският производител на ракети.