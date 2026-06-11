SpaceX пише история с рекордно IPO и набрани 75 млрд. долара

SpaceX влезе в историята с най-голямото първично публично предлагане (IPO), което изстрелва компанията за космически полети в челните редици на дружествата с най-голяма пазарна капитализация, съобщава Bloomberg.

Листването поставя основателя на SpaceX Илон Мъск на крачка от това да се превърне в първия трилионер в света.

Компанията набра 75 млрд. долара при емитирани 555,6 милиона акции на цена от 135 долара за акция.

Листването на SpaceX надминава над два пъти предишния рекорд, поставен от Saudi Aramco, при който енергийният гигант набра 29,4 млрд. долара през 2019 г.

Space Exploration Technologies Corp., както е официално известна компанията на Мъск, е предоставила на банките-поематели опция за свръхразпределение, за да закупят допълнителни 83,3 милиона акции на цената на тази от IPO-то. Това би увеличило размера на сделката до около 86 млрд. долара, ако бъде упражнено изцяло.

Листването е привлякло заявки за над четири пъти повече акции от емитираните.

SpaceX има пазарна капитализация от 1,77 трлн. долара. Като се вземат предвид опциите за акции на служителите и ограничените дялове от акции, оценката ѝ достига около 1,8 трлн. долара.

SpaceX ще се нареди на седмо място по пазарна капитализация сред американските листнати компании, когато акциите ѝ започнат да се търгуват на борсата Nasdaq в петък.

„Това е може би най-обнадеждаващото първично публично предлагане“, коментира Ким Форест, главен инвестиционен директор в Bokeh Capital Partners.

Листването на SpaceX е първото от трите големи първични публични предлагания, за които се очаква да се възползват от апетита на инвеститорите към водещите компании за изкуствен интелект - привидно ненаситно търсене, което доведе до рекордни нива на американските индекси тази година въпреки ускоряването на инфлацията и икономическите сътресения, причинени от войната с Иран.

Очаква се Anthropic PBC и OpenAI, две от водещите компании в областта на изкуствения интелект, да се листнат по-късно тази година, кат биха могли да постигнат оценки от над 1 трлнн долара.

Напливът от нови IPO-та, в допълнение към предлагането на акции на стойност 85 млрд. долара от Alphabet Inc. и потенциала други големи технологични фирми да последват примера ѝ, предизвиква дебат относно това дали има достатъчно търсене от страна на инвеститорите, за да се отговори на предлагането.