Листването на SpaceX привлича залози от инвеститори на дребно за над 100 млрд. долара

Инвеститорите на дребно са подали заявки за акции от първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX за над 100 млрд. долара, докато подготовката за историческото листване навлиза във финален етап, съобщава Bloomberg.

Очаква се компанията да разпредели поне 20% от наличните акции на кохортата от трейдъри, разкриват източници, пожелали анонимност, тъй като информацията все още не е публична. При размер на IPO от 75 млрд. долара, което би било най-голямото листване в борсовата история, това разпределение би оставило по-голямата част от търсенето от индивидуални инвеститори незадоволено, изчислява Bloomberg.

Стойността на заявките от инвеститори на дребно се е увеличила от над 70 млрд. долара, за които беше съобщено по-рано, тъй като общият брой на поръчките е продължил да нараства. Сумата от над 100 млрд. долара включва вътрешно и международно търсене на инвеститори на дребно.

Многобройни институционални инвеститори, включително суверенни фондове, са направили заявки за по над 1 млрд. долара. Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия и Инвестиционният орган на Кувейт също са направили значителни заявки, като Инвестиционният орган на Катар вероятно ще поеме значителен ангажимент.

Оставянето на голям брой фенове на Илон Мъск с малко акции при IPO-то или с никакви, вероятно би увеличило търсенето, след като книжата започнат да се търгуват. Инвеститорите на дребно притежават около 40% от акциите на Telsa, показват оценки на анализатора на BNP Paribas Джеймс Пикариело.

SpaceX регистрира заявки от около 1000 институционални инвеститори, разкриват източниците.

Компанията за космически полети и технологии би набрала около 75 млрд. долара в сделка, която би я оценила на около 1,8 трлн. долара.

SpaceX ще разпредели по-малко от 10% от акциите си от листването за международни заявки, добавят източниците.

Очакваше се банките да спрат да приемат поръчки за IPO-то на SpaceX от институционални инвеститори в сряда.

Прогнозите показват, че това ще бъде най-голямото листване в историята, засенчвайки това на Saudi Aramco за 29,4 млрд. долара през 2019 г. То ще подготви почвата за потенциални мегасделки с компании, чиито AI модели се конкурират с тези на SpaceX.

OpenAI подаде заявление за IPO в понеделник, след като Anthropic PBC направи същото миналата седмица. Заедно със SpaceX, трите компании биха могли да добавят 3,6 трлн. долара пазарна стойност към американските борси, изчислява Bloomberg.